Rolnicy. Podlasie. Policja w Plutyczach! Andrzej zaatakowany przez mieszkańca wsi. Dramat rolnika

Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz został pobity. Fani serialu wciąż nie mogą uwierzyć w to, co się stało pod koniec sierpnia w Plutyczach. Popularny rolnik, który zjednał sobie serca widzów skromnością i autentycznym zachowaniem na ekranie, został uderzony w twarz. Mężczyzna dobrze zna swojego napastnika, to mieszkaniec tej samej wsi. - 22 sierpnia bieżącego roku dyżurny bielskiej policji otrzymał od 40-letniego mieszkańca Plutycz, że został on pobity przez mieszkańca tej samej wsi - przekazała nam oficer prasowa KPP w Bielsku Podlaskim. Andrzej od razu powiedział funkcjonariuszom, że nie potrzebuje pomocy medycznej. Policja ustaliła, że 40-latek został uderzony w twarz. Tego typu czyn jest ścigany z oskarżenia prywatnego; nie wiadomo jak dalej potoczyła się ta historia.

Andrzej trafił do szpitala w Bielsku Podlaskim z podejrzeniem urazu głowy. Miał obrzęk na prawym policzku. Na szczęście badanie TK (tomografia komputerowa) nie wykazało żadnych poważnych obrażeń i mężczyzna jeszcze tego samego dnia wrócił do domu. Wiadomość o tym, co spotkało Andrzeja z Plutycz, wstrząsnęła jego fanami. "3maj się Andrzej", "szybkiego powrotu do zdrowia", "zdrówka życzę" - komentują internauci. Serial Rolnicy. Podlasie można oglądać w każdą niedzielę na kanale Fokus TV.

Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz zagrzewa do pracy. Chłopaki dali radę!