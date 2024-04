Rolnicy. Podlasie. Problem w Plutyczach. Andrzej: "Innego wyjścia nie ma"

Najdłuższy prosty odcinek drogi w Polsce. Ta trasa to istna perełka. Czy wiesz, gdzie jest?

Prosto do celu

Rolnicy. Podlasie. Rolnicy powoli rozpoczynają prace na polach. Nie inaczej jest u Gienka i Andrzeja z Plutycz. Podczas naszej ostatniej wizyty u popularnych rolników mogliśmy zobaczyć jak wyglądają przygotowania do siewu owsa. Panowie ładowali ziarna do worków. - Trzeba już zaczynać siew owsa i nie wiem kiedy jego zacznę, bo jest na polach mokro, ale plany są, że trzeba zaczynać siać - oznajmił Andrzej Onopiuk. Panowie najpierw musieli poukładać bele siana w stodole. Jedna z bel prawie runęła na psa! Rolnikom pomagał niezawodny Sławek. "Tu nie ma 25 kilogramów!" - komentował Jastrząb dźwigając worek z ziarnami. - Nasypywaliśmy mieszankę, mieszkanka jest dużo lepsza dla koni i krówek - uważa Gienek. Całe nagranie jest do obejrzenia poniżej. Przypominamy, że serial Rolnicy. Podlasie można oglądać w każdą niedzielę o godz. 20 na kanale Fokus TV. Bohaterami produkcji jest m.in. Emilia Korolczuk z Laszek, Jarek i Agnieszka z Bronowa oraz właśnie Gienek i Andrzej z Plutycz, którzy występują w serialu od 1. odcinka. Obecnie na podwórku słynnych rolników trwa prawdziwa rewolucja.

Rolnicy. Podlasie. Problem w Plutyczach. Andrzej: Innego wyjścia nie mam

