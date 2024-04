Rolnicy. Podlasie. Tego nie wiesz o Andrzeju z Plutycz. Cała prawda o najsłynniejszym rolniku

Rolnicy. Podlasie. Chociaż od emisji pierwszego odcinka serialu o rolnikach z Podlasia minęły 4 lata, to serial nadal budzi emocje. Produkcja telewizji Fokus TV wypromowała takie gwiazdy jak Emilia Korolczuk, Jarek i Agnieszka z Bronowa oraz Gienek i Andrzej z Plutycz. Zaczęło się niepozornie, od słów, które przeszły do historii programu. - Całe życie pomagałem dla ojca z bratem i siostrą. [...] Dla niektórych jest wstyd być rolnikiem, a dla mnie nie, bo dla mnie to się podoba - oznajmił wówczas nieśmiały rolnik. Minęły lata, a skromny rolnik nabrał pewności siebie, przejął większość obowiązków w gospodarstwie, wyremontował dom i zaczął remont generalny podwórka. "Tutaj będzie się działo ogromnie" - zapowiedział w internecie 41-letni rolnik.

Jak Andrzej z Plutycz dostał się do serialu Rolnicy. Podlasie?

Być może nie wszyscy zdają sobie sprawę, ale jeszcze przed serialem Rolnicy. Podlasie, Andrzej z Plutycz wystąpił w innym telewizyjnym programie. Mowa o "Dżentelmeni i wieśniacy". Wówczas bohaterem odcinka był brat Andrzeja - Jarek, który udał się do Warszawy, aby zakosztować wielkomiejskiego życia. Tymczasem ze stolicy na Podlasie przyjechał młody mężczyzna. Warszawiak był, delikatnie mówiąc, zszokowany warunkami, które panowały w domu Gienka i Andrzeja. I być może na tym zakończyłaby się kariera Andrzeja, gdyby nie pewna ciekawa historia, do której doszło w jednym z barów przy drodze Białystok - Bielsk Podlaski. To tam wypatrzyła Andrzeja osoba związana z produkcją serialu Rolnicy. Podlasie. - I tak się trafiło, że kierowniczka telewizji przyjechała na obiad tutaj. I my też przyszliśmy na obiad. [...] Później z tego baru zawieźliśmy do domu. I sytuacja się rozwiązała. I zaraz po tygodniu zaczęliśmy nagrywać rolników - podsumował 41-letni Onopiuk.

Kim jest Andrzej z Plutycz? Wiek, wykształcenie, rodzina

Andrzej Onopiuk urodził się w listopadzie 1982 roku w Bielsku Podlaskim. Mężczyzna ma siostrę Paulinę oraz młodszego brata Jarka. O ile ten drugi od początku występuje w serialu Rolnicy. Podlasie, tak Paulina zaczęła pojawiać się w nim dopiero od niedawna. Towarzyszy jej rodzina (kobieta ma męża i dwójkę dzieci). 41-letni Andrzej ma średnie wykształcenie. Po szkole podstawowej kontynuował naukę w technikum mechanicznym. Gienek wygadał się kiedyś, że mężczyzna mógł studiować, ale wolał zostać na gospodarce. - Przyjeżdżali na chama go na studia zabrać. Nie chciał i już – zdradził Gienek. Co ciekawe, przystojny rolnik w 2021 roku wyznał, że ostatni raz był u dentysty w ósmej klasie szkoły podstawowej. Dopiero jako 38-letni mężczyzna postanowił ponownie udać się do stomatologa. Andrzej nie odwiedzał dentysty przez długi czas, nie z powodu traumy z dzieciństwa, ale z powodu problemów komunikacyjnych i dużej odległości do najbliższej kliniki stomatologicznej.

Majątek Andrzeja z Plutycz. Dom, gospodarka, hektary

Kilka lat temu Gienek zdradził, że dysponuje 50 ha ziemi i kawałkiem lasu. Gospodarkę przepisał na najstarszego syna, co część internautów uważa za błąd. Ich zdaniem Jarek jest bardziej przedsiębiorczy niż Andrzej. Można się z tym oczywiście spierać. Fakt faktem, że Andrzej przez te kilka lat mocno rozbudował gospodarstwo. Dokupił pole, wzbogacił się o nowe maszyny, zbudował od dawna oczekiwaną łazienkę, wyremontował wnętrze domu (Niebo, a ziemia!), uporządkował oborę (m.in. zamontował oświetlenie), a to zaledwie początek zmian. Całkiem niedawno dom został odmalowany, wymieniono okna, na podwórku pojawiło się nowiutkie ogrodzenie, teren naprzeciwko obory został oddzielony od terenu wokół domu. Wycięto drzewa. Powstanie śliczny ogródek. Słynne błoto na posesji Gienka i Andrzeja wreszcie przejdzie do historii. Andrzej hoduje krowy, ma też sporo drobiu. Są też konie, choć niewykluczone, że kiedyś się ich pozbędzie. Naciska na to m.in. Paulina.

Rolnicy. Podlasie. Kontrowersje wokół Andrzeja z Plutycz i problemy z sąsiadami

Sława ma swoje blaski i cienie - doskonal wie o tym Andrzej Onopiuk. Za sprawą rolnika malutkie Plutycze (wieś leży około 25 kilometrów od Białegostoku) stały się sławne na całą Polskę. Wioskę odwiedzają turyści z całego świata. Czasami jest ich tak dużo, że sąsiedzi tracą cierpliwość i dochodzi do konfliktów. Kiedyś głośno było o interwencji policji, która skuła Gienka kajdankami. W sierpniu 2023 roku Andrzej został pobity przez sąsiada. - Z relacji zgłaszającego wynikało, że nie potrzebuje pomocy medycznej. Na miejscu policjanci ustalili, że pokrzywdzony został uderzony w twarz, nie odniósł jednak żadnych obrażeń - przekazała nam kom. Agnieszka Dąbrowska, oficer prasowa KPP w Bielsku Podlaskim. Gwiazdor serialu Rolnicy. Podlasia trafił do bielskiego szpitala z podejrzeniem urazu głowy. Miał też obrzęk na prawym policzku.

Gospodarstwo Andrzeja i Gienka jest pod stałą kontrolą powiatowego lekarza weterynarii, co pośrednio jest efektem ciągłych donosów. - Kondycja zwierząt w gospodarstwie jest dobra. [...] Nie mamy się do czego przyczepić. Dobrostan zwierząt nie jest zły. Tylko gorzej jest z właścicielami. Z nimi nie da się rozmawiać [...] pewnych rzeczy nie rozumieją - powiedział "Radiu Białystok" Powiatowy Inspektor Weterynarii w Bielsku Podlaskim.

Czy Andrzej z Plutycz ma dziewczynę?

Nie sposób pisać o Andrzeju nie wspominając o jego sprawach sercowych. Temat "kobiety dla Andrzeja" przewijał się w żartach i poważnych deklaracjach. - Dziewczyn, powiem tak, jest chętnych około 20 - powiedział pewnego razu Andrzej z Plutycz. Tak było kiedyś, a jak jest teraz? W styczniu 2024 rolnik powiedział zdanie, które wstrząsnęło jego fankami. - U ludzi jest podobnie tak jak u zwierząt. Jak chce się kogoś poznać, to mężczyzna potrafi tysiące kilometrów przejechać za tą drugą połówką. Bo ja coś o tym wiem, u mnie też taka sytuacja jest - zdradził 41-latek.

Idealna dziewczyna dla Andrzeja? - Wiadomo, żeby była młodsza ode mnie, mniej więcej wzrostu takiego jak ja, może być troszkę wyższa, nie gruba, nie chuda, lecz w sam raz - oznajmił w jednym z odcinków serialu rolnik. Dodał, że jego kobieta powinna sprzątać, gotować i prać. - No na 100 procent byłbym szczęśliwy z dziewczyną, bo ja zjeżdżam z pola, a tam jest ugotowane i ja coś zjem, a nie całe życie kanapki i kanapki - podsumował Andrzej Onopiuk. Różnice religijne nie są dla niego problemem (Andrzej jest wyznania prawosławnego). Gienek nieraz podkreślał, że uszanuje każdy wybór syna. - Jaką sobie wybierze z taką będzie żył - podsumował Gienek.

Andrzeja Onopiuka można oglądać w serialu Rolnicy. Podlasie, który jest emitowany w każdą niedzielę o godz. 20 na Fokus TV.

