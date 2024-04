Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz robi rewolucję. Jest jedno "ale". Bez tego pieniądze pójdą w błoto [ZDJĘCIA, WIDEO]

Rolnicy. Podlasie. Tydzień temu pokazaliśmy, jak wyglądał zalany wodą wykop przed domem Gienka i Andrzeja. Wykop powstał w ramach szeroko zakrojonych prac na podwórku najsłynniejszych rolników na Podlasiu. Cel główny: usunięcie słynnego błota. Jednocześnie trwają prace porządkowe, jest m.in. nowe ogrodzenie. Zmiany są ogromne, a będą jeszcze większe. - Przed domem ma być ułożona kostka, a z tyłu prawdopodobnie wylejemy od chlewa 4 metry betonu, ale przed tymi pracami musimy jeszcze położyć geowłókninę - poinformował Andrzej Onopiuk. W zeszły piątek pokazaliśmy, jak Gienek, Andrzej, Sławek i Jarek usuwali z wykopu wodę i robili to właśnie po to, aby położyć w nim geowłókninę. "Jak zrobim, to będziesz tu biegał na boso!" - powiedział do Sławka 41-latek. Zobaczcie, jak wyglądał dalszy etap tych prac. Pojawiła się nawet wywrotka z ziemią oraz koparka. Było głośno i pracowicie. Zmiany na podwórku Gienka i Andrzeja są nieuniknione. I pomyśleć, że kiedyś wyglądało to tak: Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz musi tak żyć. Jak on daje radę?. Zobaczcie, jak wyglądał kolejny etap prac w Plutyczach. Nagranie powstało podczas naszej ostatniej, kwietniowej wizyty w Plutyczach. Przypominamy, że serial Rolnicy. Podlasie jest emitowany w każdą niedzielę o godz. 20. Serial wypromował takie gwiazdy jak Emilia Korolczuk z Laszek, Tomek i Monika z Pokaniewa oraz właśnie Gienek i Andrzej z Plutycz. Panowie występują w serialu od pierwszego odcinka.

