Rolnicy. Podlasie. Radosna nowina u Agnieszki i Jarka z Bronowa. To już potwierdzone!

W Plutyczach Gienek, Sławek i Ela pakują worki z pszenicą, którą zamierzają wymienić na dynie dla krów. Razem z Walkiem wyruszają do Ziny, gdzie trafiają na gospodynię zajętą szydełkowaniem narzuty. Sama wymiana szybko schodzi jednak na dalszy plan. Problemy pojawiają się przy załadunku dyń – Walek nie kryje niezadowolenia z przebiegu prac, a część czynności trzeba wykonać ponownie. Dopiero po poprawkach warzywa trafiają na wóz i mogą zostać przewiezione do gospodarstwa.

W Laszkach Emilka i jej mama Jola realizują standardowe obowiązki przy zwierzętach. Konie dostają marchewki, a krowy liście kapusty. Spokojna praca na podwórku zostaje jednak nagle przerwana. Emilka zauważa zaskrońca, którego obecność wywołuje niemałe zamieszanie. Na szczęście sytuacja szybko zostaje opanowana, a życie w gospodarstwie wraca do normalnego rytmu.

W Bronowie Jarek i Agnieszka decydują się na poważny krok – rozpoczynają remont domu. Wyburzenie ściany między kuchnią a jadalnią ma odmienić codzienne funkcjonowanie i spełnić plan, który od dawna czekał na realizację. Chwilę później przychodzi informacja, która przynosi jeszcze więcej emocji. Weterynarka Ola potwierdza, że obie klacze są źrebne. Dla gospodarzy to wiadomość, na którą czekali od dawna.

Odcinek „Rolnicy. Podlasie” – sezon 7, odcinek 52 zostanie wyemitowany w niedzielę o godz. 20:00 w Fokus TV. „Rolnicy. Podlasie” to serial dokumentalny emitowany na antenie Fokus TV, pokazujący codzienne życie mieszkańców podlaskiej wsi. Program skupia się na pracy w gospodarstwach, relacjach rodzinnych oraz wyzwaniach, z jakimi mierzą się rolnicy na co dzień. Kolejne sezony śledzą losy znanych bohaterów, dokumentując zmiany zachodzące zarówno w ich życiu zawodowym, jak i prywatnym.