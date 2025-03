Rolnicy. Podlasie. Walek nie wytrzymał. Gienek z Plutycz "naprawiał" talerzówkę

Rolnicy. Podlasie. Walek to kolega Gienka, który często pojawia się w gospodarstwie, aby naprawić lub coś skonstruować. Niedawno Andrzej Onopiuk poprosił Walentego, aby pod jego nieobecność zrobił wiosenny przegląd talerzówki. Brona talerzowa to maszyna rolnicza, która ma szerokie zastosowanie w rolnictwie. Dzięki bronowaniu można przede wszystkim spulchnić wierzchnią warstwę gleby. Walek postanowił rozkręcić maszynę. Asystowali mu w tym Gienek i Sławek zwany Jastrzębiem. Niestety Walek nie miał cierpliwości do Gienka. - Bo jak ty tego klucza tutaj włożysz, to ty do końca świata nie odkręcisz! - denerwował się Walek. - Będziesz na drugi raz wiedział jak będziem drugą część robić? - dopytywał. "Dajmy na to" - odparł Gienek, co tylko bardziej rozzłościło Walka. Całą sytuację obejrzycie na naszym wideo.

Serial Rolnicy. Podlasie opowiada o rolnikach z Podlasia. Serial wypromował takie gwiazdy jak Andrzej i Gienek z Plutycz, Emilia Korolczuk oraz Agnieszka i Jarek z Bronowa. W niedzielę (30 marca) na Fokus TV premiera nowego odcinka. Emisja jak zwykle o godz. 20.

Rolnicy. Podlasie. Gienek, Sławek i Walek naprawiają talerzówkę