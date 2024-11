Rolnicy. Podlasie. Wielkie liczenie w Laszkach. Emilia Korolczuk: "Właśnie dlatego nie lubię białych kóz"

Rolnicy. Podlasie. Emilia Korolczuk z Laszek słynie z miłości do zwierząt. Na Ranczu Laszki wszystkie zwierzęta są cenne, ale najważniejsze są kozy, bo to właśnie z koziego mleka Emilia wytwarza swoje przepyszne sery. Emilia ma bardzo dużo tych zwierząt. Ile? To właśnie sympatyczna bohaterka serialu musiała ustalić. Pomogła jej w tym zadaniu mama. - Dzisiaj liczyłyśmy kozy, to znaczy nie tyle liczyłyśmy, co sprawdzałyśmy z Emilką czy wszystkie są. [...] Być może któraś nie wróciła z letniego wypasu, a wiadomo chodzą wilki - podsumowała pani Jola. Przy okazji dowiedzieliśmy się, jak na imię mają kozy żyjące na Ranczu Laszki: Mania, Lili, Mączka, - Dla mnie nazwę może mieć miejscowość, a zwierzęta mają imiona - uważa Emilia Korolczuk. Okazało się, że kobieta hoduje 81 kóz.

Emilia Korolczuk z Rolnicy. Podlasie

Emilia Korolczuk stała się sławna dzięki serialowi Rolnicy. Podlasie, który pokazuje Polakom jak wygląda prawdziwe życie prawdziwych rolników. Kobieta od 2011 roku prowadzi gospodarstwo – słynne Ranczo Laszki. Kobiecie w codziennych obowiązkach pomaga partner Karol, mama Jola, babcia Helena oraz oczywiście malutka Laura (córka Emilii). Kobieta hoduje zwierzęta, wyrabia sery z koziego mleka (ma własną serowarnię), a w wolnym czasie prowadzi swój kanał na YouTube. Serial Rolnicy. Podlasie jest emitowany w każdą niedzielę na Fokus TV o godzinie 20.