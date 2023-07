Rolnicy. Podlasie. Zaproszenia na ślub gotowe. Ślub coraz bliżej. Nie ma czasu na przygotowania

Brutalny atak na ratownika medycznego! 71-latek zrobił to w swoim domu

Rolnicy. Podlasie, odcinek 27 (sezon 5). W Tykocinie Wiesia, Wojtek i Szymek pójdą zobaczyć, jak przebiega praca przy nowej hali udojowej. Inwestycja w przyszłości zapewni w pełni zmechanizowany ciąg produkcji mleka. Następnie Wojtek i Szymek udadzą się na pole kosić lucernę, która stanowi wydajne źródło paszowe ich stada. Tymczasem Patrycja przywiezie wydrukowane zaproszenia na ślub z Szymonem. Młodzi powinni już zapraszać gości na uroczystość, ale przez pracę mają niewiele czasu. Tymczasem Tomek o Monika z Pokaniewa pomogą gospodarzom, którym pożar zniszczył obory wraz z inwentarzem. Małżeństwo podaruje cieliczki, które pomogą odbudować stado.

W Plutyczach nie ma nudy. Gienek i Jastrząb przyjdą pomóc Paulinie, która kopie ogródek. Córka Gienia chce posadzić dynie, ale nie ma nasion. Przyjaciele udadzą się do Denisek, do swojej dobrej znajomej - pani Niny. Kobieta podaruje im pestki dyni, ale w zamian będzie oczekiwać, że mężczyźni pomogą jej ładowaniu chrustu w worki i sporządzeniu nowego stracha chroniącego kury przed jastrzębiami. Kiedy Gienek i Sławek wrócą do Plutycz, na miejscu będzie czekał już na nich Andrzej. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun zapowiadanego odcinka. Premiera Rolnicy. Podlasie w najbliższą niedzielę (2 lipca) o godz. 20 na Fokus TV.

