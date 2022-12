Policjanci zauważyli ciągnik pomiędzy wsiami Grabowo, a Świdry-Dobrzyce. Traktor jechał całą szerokością jezdni, było jasne, że kierowca nie czuł się pewnie za kierownicą. - Mundurowi podejrzewając, że jego kierowca jest nietrzeźwy, zatrzymali go do kontroli. Okazało się, że za kierownicą ciągnika siedział 57-latek. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna miał blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie - informuje oficer prasowy policji w Kolnie. Rolnik przyznał, że wypił alkohol. Wytłumaczył, że wypił, bo wcześniej zdenerwowała go żona. Mieszkaniec powiatu kolneńskiego stracił prawo jazdy. Teraz może mieć poważne kłopoty. Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności. Hasło "Piłeś - nie jedź!" jest cały czas aktualne.

