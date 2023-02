W szeroko zakrojonych działaniach, które miały miejsce w minionym tygodniu, wzięło udział blisko 200 funkcjonariuszy różnych służb, w tym ponad 100 funkcjonariuszy podlaskiego oddziału SG. Na terenie woj. podlaskiego oraz mazowieckiego zatrzymano 18 obywateli Polski, w tym 7 funkcjonariuszy KAS pracujących w tym okresie na przejściu granicznym w Bobrownikach. Przeszukano ponad 30 adresów, z wykorzystaniem m.in. psów służbowych szkolonych do wykrywania pieniędzy, użyto również specjalistycznego urządzenie poszukiwawczego (georadar) do wyszukania ewentualnie zakopanych skrytek z pieniędzmi. - Na czele zorganizowanej grupy przestępczej stał zatrzymany w Warszawie 59-letni obywatel Polski pochodzący z woj. podlaskiego. Mężczyzna obecnie mieszkał w Warszawie. Był on odpowiedzialny za zamawianie papierosów w Białorusi, za organizację przemytu papierosów przez granicę oraz za ich dalszą dystrybucję - informuje mjr SG Katarzyna Zdanowicz, rzecznik prasowy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Olbrzymie pieniądze

W miejscu jego zamieszkania zabezpieczono m.in. 190 tys. zł, 95 tys. euro oraz 6 kg złota, a także znaczne kwoty pieniędzy pochodzące z przestępstwa, które ukrywał u członków swojej rodziny. Mężczyzna usłyszał zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, przemytu papierosów, prania brudnych pieniędzy i korumpowania funkcjonariuszy. Sąd Rejonowy w Białymstoku zastosował wobec niego areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy. W grupie przestępczej była wyznaczona osoba do kontaktów z zatrzymanymi funkcjonariuszami KAS. To 49-letni Polak, który m.in. wypłacał skorumpowanym funkcjonariuszom pieniądze. W jego domu znaleziono 582 tys. zł w gotówce.

Wśród zatrzymanych funkcjonariusze KAS

Zatrzymano łącznie 7 funkcjonariuszy KAS. Mężczyźni usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przyjęcia korzyści majątkowej w związku z pełnieniem funkcji publicznej w łącznej wysokości nie mniejszej niż 400 tys. euro, w zamian za umożliwienie przemytu papierosów w samochodach ciężarowych. W toku przeszukania ich miejsc zamieszkania zabezpieczono mienie w postaci pieniędzy i pojazdów o łącznej wartości 382 tys. złotych. Zatrzymani funkcjonariusze KAS zostali tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy. Wszczęto wobec nich procedurę zwolnienia ze służby.

Pozostałe zatrzymane osoby to 7 mężczyzn w wieku od 33 do 58 lat oraz 2 kobiety w wieku 53 i 35 lat. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy i przemytu papierosów. Wobec 6 podejrzanych Sąd Rejonowy w Białymstoku zastosował areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy zaś wobec 1 osoby policyjny dozór. Wobec 2 podejrzanych prokurator zastosował poręczenia majątkowe w kwocie po 300 tys. złotych.

Złoto, monety, luksusowe zegarki i samochody

- Struktura rozbitej grupy przestępczej była bardzo dobrze zorganizowana i zhierarchizowana, istniał stały podział zadań i ról pomiędzy jej poszczególnymi członkami - tłumaczy mjr SG Katarzyna Zdanowicz, rzecznik prasowy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. W toku przeprowadzonych czynności w sumie zabezpieczono majątek wart 8,8 mln zł należący do członków zorganizowanej grupy przestępczej w postaci: gotówki w różnych walutach, 8 kg złota w sztabkach i biżuterii, monet kolekcjonerskich, luksusowych zegarków i pojazdów – wśród nich mercedesa wartego ponad 500 tys. zł, zarejestrowanego na terenie Białorusi.

Postępowanie w sprawie prowadzą funkcjonariusze Wydziału Operacyjno-Śledczego Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej wraz z funkcjonariuszami Podlaskiego Wydziału Terenowego Biura Inspekcji Wewnętrznej KAS i CBŚP pod nadzorem Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

