Rozczarowująca prognoza pogody na Święta 2024. W tym roku śnieg tylko u Kevina

Prognoza pogody na święta 2024: Wigilia (24.12) i Boże Narodzenie (25/26.12). Co mówią synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej? To raczej nie będą białe święta. W woj. podlaskim śniegu nie będzie. Spodziewany jest za to deszcz oraz mgła. Osoby, które pragną świątecznego klimatu za oknem, będą musiały szukać go np. w telewizji, oglądając świąteczne filmy.

Wigilia 24 grudnia w Podlaskiem

Jak informuje IMGW, w we wtorek (Wigilia) zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Rano silne zamglenia i lokalnie mgły ograniczające widzialność do 500 m. Temperatura maksymalna od 2°C do 3°C. Wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunków północnych.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Silne zamglenia, a lokalnie także mgły, ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od -3°C do -1°C. Wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunków zachodnich.

Czytaj też: Piękne życzenia i darmowe grafiki bożonarodzeniowe 2024. Tradycyjne, zabawne i pomysłowe życzenia na Wigilie i Boże Narodzenie

Boże Narodzenie 25 grudnia w Podlaskiem

W środę (Boże Narodzenie) zachmurzenie całkowite z lokalnymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna od -1°C do 0°C. Temperatura maksymalna od 1°C do 2°C. Wiatr słaby, przeważnie zachodni.

W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia (czwartek) zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura minimalna od -3°C do -1°C. Temperatura maksymalna od 1°C do 2°C. Wiatr słaby, z kierunków południowych.

Jarmark Bożego Narodzenia rozsiadł się na Rynku w Lublinie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Piękne kartki i prześliczne grafiki świąteczne na Boże Narodzenie 2024. Darmowe obrazki do wysłania rodzinie lub znajomym: