Rusza sezon na Dojlidach. Sprawdź atrakcje i harmonogram

Kąpielisko przy ul. Plażowej będzie czynne codziennie od godz. 9 do 20. Obszar do pływania jest odpowiednio oznaczony bojami, a nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy wodni. Sanepid regularnie monitoruje jakość wody, co gwarantuje bezpieczny wypoczynek. Tuż przed startem sezonu na plaży wysypano 230 ton świeżego, miękkiego piasku, co znacząco podnosi komfort wypoczywających. To idealne miejsce na relaks zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i osób szukających aktywności.

Atrakcje i aktywności w OSW Dojlidy

Poza kąpieliskiem, ośrodek oferuje szeroki wachlarz atrakcji:

Wypożyczalnia sprzętu wodnego – czynna codziennie w godz. 9.00–20.00 (ostatnie wypożyczenie o 19.00); do dyspozycji m.in. kajaki, rowery wodne, SUP-y, łodzie, canoe, żaglówki klasy Omega, a także rowery i kijki do nordic walking.

Park Linowy Lemur – w czerwcu otwarty w weekendy (11.00–18.00), a w wakacje codziennie.

WakeStok – profesjonalny wyciąg do sportów wodnych, działa w zależności od pogody.

Place zabaw, linarium, tory przeszkód, stoły do szachów i tenisa stołowego, stacje do puttowania, siłownie plenerowe.

Dodatkowo, OSW Dojlidy umożliwia noclegi na miejscu – są miejsca dla kamperów, przyczep kempingowych oraz namiotów. Na miejscu znajdują się toalety, prysznice, przebieralnie oraz boiska do siatkówki i piłki nożnej.

Bilety i godziny otwarcia

Do 1 czerwca wstęp na teren plaży jest bezpłatny. Od 2 czerwca obowiązują bilety wstępu w cenie od 3 do 12 zł. Na teren OSW Dojlidy można wchodzić w godz. 9.00 – 20.00. Po tej godzinie bramy zostają otwarte i dostępne dla spacerowiczów, ale o 22.00 teren ośrodka jest zamykany.