Czego najbardziej brakuje w Białymstoku według AI? Zaskakujące odpowiedzi

Sztuczna inteligencja wskazała kilka braków, które od lat pojawiają się w miejskich dyskusjach. Choć Białystok ma wiele do zaoferowania, AI pokazuje, że wciąż są obszary, które można rozwinąć – i to w sposób, który realnie wpłynąłby na komfort życia mieszkańców i atrakcyjność miasta dla przyjezdnych.

Brakuje lotniska z prawdziwego zdarzenia

Choć temat portu lotniczego w Białymstoku od lat wraca jak bumerang, nadal nie ma tu regularnych lotów pasażerskich. Najbliższe lotnisko znajduje się w Warszawie. Dla wielu mieszkańców to istotna niedogodność, zwłaszcza dla podróżujących służbowo i turystycznie.

Więcej atrakcji dla młodzieży

AI zwróciła uwagę na brak rozbudowanej oferty dla nastolatków i młodych dorosłych. Chodzi o miejsca do spędzania wolnego czasu – nie tylko kluby czy puby, ale również nowoczesne centra rozrywki czy przestrzenie coworkingowe. Mimo że Białystok jest miastem akademickim, AI wskazuje, że oferta może być niewystarczająca w porównaniu do innych miast tej wielkości.

Nowoczesne centrum nauki

W zestawieniu pojawił się również brak interaktywnego centrum nauki na wzór warszawskiego Centrum Nauki Kopernik. Takie miejsce byłoby nie tylko atrakcją dla rodzin z dziećmi, ale też doskonałym uzupełnieniem edukacji szkolnej. Białystok, jako miasto z dużym potencjałem intelektualnym i badawczym, mógłby skorzystać na takiej inwestycji.

i Autor: Jacek Chlewicki

Większy wybór kuchni świata

Sztuczna inteligencja wskazała też na ograniczony dostęp do egzotycznych kuchni. Mimo że scena gastronomiczna w Białymstoku rozwija się dynamicznie, wciąż brakuje restauracji serwujących dania z krajów Bliskiego Wschodu, Afryki czy Azji Południowo-Wschodniej. Mieszkańcy coraz częściej poszukują nowych smaków – a AI potwierdza, że jest tu sporo do nadrobienia.

Połączenia kolejowe i komunikacja regionalna

Na koniec – temat, który od lat irytuje mieszkańców Podlasia. AI zwróciła uwagę na słabe połączenia kolejowe z innymi regionami Polski. Choć w ostatnim czasie ta sprawa mocno się poprawiła, to nadal dojazd do niektórych miast jest czasochłonny. Problemem bywa też komunikacja autobusowa w regionie – zbyt rzadka i niedostosowana do realnych potrzeb.