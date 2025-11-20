Siedem aut stanęło w ogniu na parkingu firmy transportowej. Policja bada sprawę

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-11-20 9:56

W Tyszkach-Łabnie niedaleko Kolna spłonęło siedem samochodów osobowych stojących na parkingu firmy transportowej. Ogień rozwijał się dynamicznie jeszcze przed przyjazdem strażaków, którzy do rana prowadzili intensywną akcję gaśniczą.

  • Pożar wybuchł o godz. 2:15 na terenie firmy transportowej.
  • Spłonęło siedem samochodów osobowych ustawionych w szeregu.
  • Strażacy podali prądy wody i piany ciężkiej, pracując w aparatach ODO.
  • W pojazdach nie znaleziono osób poszkodowanych.
  • Wszystkie auta były zasilane benzyną lub olejem napędowym.
  • Policja z Kolna bada przyczynę nocnego pożaru.

W środę, 19 listopada 2025 roku, o godzinie 2:15 w miejscowości Tyszki-Łabno, położonej niedaleko Kolna w województwie podlaskim, doszło do rozległego pożaru na terenie jednej z firm transportowych. Ogień objął siedem samochodów osobowych ustawionych w szeregu na firmowym parkingu.

Jak przekazał mł. bryg. Mariusz Mieczkowski z Komendy Powiatowej PSP w Kolnie, tuż po dotarciu pierwszych zastępów na miejscu panował już intensywny pożar obejmujący cały rząd pojazdów. Strażacy natychmiast przystąpili do zabezpieczenia terenu oraz gaszenia ognia. Dwa prądy wody skierowano w natarciu na skrajne auta, które płonęły najmocniej. W związku z szybkim rozprzestrzenianiem się ognia podjęto decyzję o użyciu dwóch prądów piany ciężkiej. Ratownicy pracowali w aparatach ochrony układu oddechowego ze względu na duże zadymienie i wysoką temperaturę.

Po opanowaniu pożaru rozpoczęto żmudne chłodzenie wszystkich samochodów oraz tworzenie dostępu do komór silnika i przestrzeni bagażowych. Każdy pojazd został dokładnie sprawdzony. W środku nie znaleziono żadnych osób poszkodowanych. Wszystkie auta zasilane były benzyną lub olejem napędowym. Jak podkreślają strażacy, wykluczono obecność pojazdów elektrycznych, hybrydowych oraz aut z instalacją LPG.

Przyczyny nocnego zdarzenia na terenie gminy Kolno nie są na razie znane. Ich wyjaśnieniem zajmuje się kolneńska policja.

Kolno. Kierowca przeparkował płonący samochód, aby ratować inne auta
Siedem aut stanęło w ogniu na parkingu firmy transportowej
