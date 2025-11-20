Policjanci z Komisariatu Policji IV w Białymstoku poszukują 15-latka Dawid Romanowski. Nastolatek w piątek 14 listopada tego roku wyszedł z domu i do chwili obecnej nie nawiązał kontaktu z rodziną.

Rysopis zaginionego Dawida Romanowskiego

Ma około 170 centymetrów wzrostu, szczupłej budowy ciała, włosy koloru rudego. Ubrany był w kurtkę z kapturem koloru czarnego, czapkę z daszkiem koloru czarnego, spodnie dresowe koloru czarnego, buty sportowe koloru czarnego, plecak koloru czarnego, czarna nerka.

Wszystkie osoby, które mogą przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu 15-latka proszone są o kontakt z numerem alarmowym 112 lub najbliższą jednostką policji.