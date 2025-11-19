Aż 17 dni wolnego na święta 2025! Ten układ kalendarza to hit

Koniec 2025 roku sprzyja wszystkim, którzy marzą o dłuższym odpoczynku. Układ kalendarza sprawia, że przy umiejętnym wykorzystaniu urlopu można połączyć Boże Narodzenie z Nowym Rokiem w jedną, wyjątkowo długą przerwę. To świetna wiadomość dla tych, którzy chcą wyjechać, odpocząć lub po prostu spędzić więcej czasu z bliskimi.

Jak wypadają święta Bożego Narodzenia w 2025 roku?

Wigilia przypada w środę, 24 grudnia, i jest dniem wolnym od pracy. Pierwszy dzień świąt, czwartek 25 grudnia, oraz drugi dzień świąt, piątek 26 grudnia, naturalnie tworzą przedłużony weekend. Do tego dochodzą sobota i niedziela — 27 i 28 grudnia. Bez wykorzystywania urlopu oznacza to 5 dni wolnego z rzędu.

Jak wydłużyć świąteczny wypoczynek?

Możliwości są dwie — wszystko zależy od tego, ile dni wolnych chcemy poświęcić.

1. "Krótsza" wersja: 9 dni odpoczynku

Wystarczy zaplanować urlop na 22 i 23 grudnia (poniedziałek i wtorek). Wtedy wolne zacznie się już 20 grudnia, a zakończy 28 grudnia, co daje łącznie 9 dni przerwy. To propozycja dla osób, które chcą spokojnie przygotować się do świąt lub zaplanować krótszy wyjazd.

2. Maksymalne wykorzystanie kalendarza: aż 17 dni wolnego

Aby stworzyć rekordowo długą przerwę, warto wziąć wolne 29, 30 i 31 grudnia (poniedziałek–środa) oraz 2 stycznia (piątek). Nowy Rok 2026 wypada w czwartek, więc naturalnie łączy się z kolejnymi dniami wolnymi. Efekt? Od 20 grudnia 2025 r. do 4 stycznia 2026 r. można mieć aż 17 dni przerwy, wykorzystując tylko 6 dni urlopu.

Warto zaplanować to wcześniej

Tak korzystny układ świąt nie zdarza się często. W wielu firmach o urlopach decyduje kolejność zgłoszeń, dlatego najlepiej złożyć wniosek już jesienią 2025 roku, zanim terminy zostaną zarezerwowane. Boże Narodzenie 2025 daje wyjątkową okazję na długi odpoczynek. Kilka rozsądnych decyzji urlopowych wystarczy, aby połączyć święta z Nowym Rokiem i cieszyć się nawet 17 dniami bez pracy.

