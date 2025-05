Rolnicy. Podlasie: Andrzej to twardy rolnik. "Nie będzie mnie po ziemi ciągnął"

Kartki, obrazki, życzenia na Dzień Matki 2025 [26.05]

W natłoku codziennych spraw łatwo przegapić ważne momenty. Dlatego przypominamy – Dzień Matki obchodzimy w Polsce zawsze 26 maja, niezależnie od dnia tygodnia. W tym roku święto wypada w poniedziałek. Nie odkładaj tego na później – złóż życzenia już dziś. Dzień Matki 2025 to idealna okazja, by przypomnieć sobie, jak ważne miejsce w naszym życiu zajmują mamy.

Gotowe życzenia na Dzień Matki

Nie każdy potrafi ubrać emocje w słowa. Jeśli brakuje Ci pomysłów, oto kilka uniwersalnych propozycji:

„Mamo, w Twoje święto życzę Ci, byś zawsze była tak uśmiechnięta i pełna siły, jak jesteś dziś. Dziękuję Ci za wszystko.”

„Dziękuję Ci za każdy dzień, każdą rozmowę, każdą troskę. Kocham Cię, Mamo, i życzę Ci samych pięknych chwil.”

„Nie ma słów, które oddadzą moją wdzięczność. Życzę Ci zdrowia, spokoju i radości z każdego dnia.”

Wierszyki dla mamy – krótkie i proste

Wiersz to nie tylko forma literacka – to też sposób na wyrażenie uczuć w bardziej poetycki sposób. Poniżej kilka propozycji, które możesz wpisać do kartki lub SMS-a:

Mamo kochana, w Twoje święto, niech będzie ciepło, kolorowo i pięknie. Za wszystko dziękuję, za każdy Twój gest, bo dla mnie zawsze jesteś the best!

Jesteś dla mnie jak promień słońca, Twoja miłość nigdy się nie kończy. W dniu Twojego święta – dużo szczęścia i zdrowia, bo każda chwila z Tobą jest wyjątkowa.

Na Dzień Matki ślę życzenia, pełne uśmiechów i marzeń spełnienia. Niech każdy dzień przynosi Ci radość, a w sercu zawsze gości łagodność.

Kartki, e-kartki z życzeniami do pobrania za darmo. Zobacz:

Mama to KRÓLOWA PRZYPAŁÓW?! Dzień Matki #EwelinaPyta Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.