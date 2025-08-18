15 sierpnia, godz. 12:30, droga wojewódzka nr 653 Suwałki–Sejny – kierowca audi podczas wyprzedzania doprowadził do czołowego zderzenia z volkswagenem.

20-letni pasażer audi zginął na miejscu

15 sierpnia, godz. 4:15, droga krajowa nr 61 w Bęćkowie koło Szczuczyna – podczas wymiany koła w jednej z ciężarówek w stojące pojazdy uderzyła kolejna ciężarówka.

W wyniku zderzenia na pobocze osunęły się przewożone na lawetach auta.

Jeden z kierowców zginął na miejscu.

Śmiertelne zderzenie pod Suwałkami

Do pierwszego tragicznego zdarzenia doszło w piątek, 15 sierpnia, około godziny 12:30 na drodze wojewódzkiej nr 653, między Suwałkami a Sejnami. Jak ustalili policjanci, 20-latek kierujący audi, wykonując manewr wyprzedzania, zderzył się z prawidłowo jadącym z przeciwka volkswagenem kierowanym przez 24-letnią kobietę.

W wyniku wypadku na miejscu zginął 20-letni pasażer audi. Cztery osoby z obu pojazdów zostały ranne i trafiły do szpitala. Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi czynności, które mają wyjaśnić dokładne okoliczności tragedii.

Dramat z udziałem ciężarówek koło Szczuczyna

Tego samego dnia, około godziny 4:15 nad ranem, doszło do kolejnego śmiertelnego wypadku – tym razem na drodze krajowej nr 61 w miejscowości Bęćkowo, nieopodal Szczuczyna. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca jednej z lawet zatrzymał się na prawym pasie w celu wymiany opony. Dwaj kierowcy pozostałych lawet zatrzymali się, aby udzielić mu pomocy. Podczas wykonywania prac w bok pojazdów uderzyła ciężarówka marki Scania. W wyniku zderzenia elementy pojazdów oraz auta przewożone na lawetach osunęły się na pobocze, gdzie znajdowały się osoby - informuje oficer prasowy policji.

Jeden z kierowców zginął na miejscu.

Apel służb: ostrożność na drogach

Policja przypomina, że długi weekend to zawsze okres wzmożonego ruchu i zwiększonego ryzyka wypadków. Chwila nieuwagi, nieodpowiedzialne manewry czy zbyt duża prędkość mogą prowadzić do tragedii. Szczególną ostrożność należy zachować podczas długich tras oraz przy wykonywaniu manewrów wyprzedzania.

Ratownicy podkreślają, że każdy zatrzymany na drodze pojazd stanowi zagrożenie – szczególnie nocą i wczesnym rankiem. Dlatego kierowcy powinni zawsze odpowiednio zabezpieczać miejsce postoju, włączając światła awaryjne i ustawiając trójkąt ostrzegawczy w odpowiedniej odległości.