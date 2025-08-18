15 sierpnia, Dalny Las (jezioro Serwy) – 40-latek odpłynął od brzegu i zaczął się topić

16 sierpnia, Grądy Woniecko (rzeka Narew) – 26-latek wszedł do wody i nie wypłynął

Oba zdarzenia miały miejsce podczas długiego weekendu w woj. podlaskim.

Ratownicy apelują o ostrożność nad wodą i korzystanie wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk.

Tragiczny piątek nad jeziorem Serwy

Do pierwszego zdarzenia doszło w piątek, 15 sierpnia, w miejscowości Dalny Las nad jeziorem Serwy (woj. podlaskie). 40-letni mężczyzna wszedł do wody i odpłynął od brzegu. Po chwili zaczął się topić. Na miejscu podjęto reanimację, jednak mimo wysiłków służb ratowniczych nie udało się uratować jego życia.

Sobota zakończona tragedią nad Narwią

Kolejne utonięcie miało miejsce w sobotę, 16 sierpnia, w miejscowości Grądy Woniecko. Służby otrzymały zgłoszenie około godziny 14. Według ustaleń, 26-letni mężczyzna wszedł do rzeki Narew i w pewnym momencie zaczął się topić. Na miejsce wezwano ratowników, którzy natychmiast rozpoczęli akcję ratunkową. Niestety, podobnie jak dzień wcześniej, reanimacja nie przyniosła skutku i życia młodego mężczyzny nie udało się ocalić.

Zobacz też: Kontakt z tą rośliną powoduje oparzenia i straszny ból. Ukrywa się wśród traw

Okres wakacyjny i upalne dni sprzyjają wypoczynkowi nad wodą, ale jednocześnie to czas, gdy dochodzi do największej liczby utonięć. Tylko w czasie długich weekendów służby ratunkowe i policja odnotowują wiele interwencji związanych z niebezpiecznym zachowaniem nad akwenami.

Eksperci przypominają, że do tragedii często prowadzi:

kąpiel w miejscach niestrzeżonych,

wchodzenie do wody pod wpływem alkoholu,

brak umiejętności pływania,

przecenianie własnych możliwości i pływanie na zbyt dużą odległość od brzegu.

Przeczytaj też: Tragiczny wypadek w słowackich Tatrach. Zginął policjant z Białegostoku

Jak zadbać o bezpieczeństwo?

Ratownicy apelują, by korzystać wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk, gdzie nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy WOPR. Nie należy wchodzić do wody po alkoholu ani zostawiać dzieci bez opieki. Ważne jest również przestrzeganie zasad obowiązujących na kąpieliskach oraz reagowanie, gdy widzimy osobę w potrzebie.