data i godzina zdarzenia: wtorek, 30 grudnia, ok. 4:50

miejsce: droga ekspresowa S8, okolice miejscowości Złotoria, kierunek Białystok

uczestnicy: samochód ciężarowy typu TIR i pojazd osobowy

ofiary: śmierć pasażerki auta osobowego

ranni: dwie osoby z samochodu osobowego trafiły do szpitala

utrudnienia: S8 w kierunku Białegostoku całkowicie zablokowana

objazdy: auta osobowe kierowane na drogi serwisowe, ciężarówki w Zambrowie na DW 66

Do tragicznego wypadku doszło we wtorek 30 grudnia nad ranem na drodze ekspresowej S8. Około godziny 4:50, na wysokości miejscowości Złotoria, w kierunku Białegostoku TIR zderzył się z pojazdem osobowym. W wyniku zderzenia śmierć poniosła pasażerka samochodu osobowego. Pozostałe dwie osoby podróżujące tym autem zostały ranne i trafiły do szpitala, gdzie udzielana jest im pomoc medyczna.

Na miejscu pracują służby ratunkowe oraz policja. Droga S8 w kierunku Białegostoku w rejonie zdarzenia jest całkowicie zablokowana. Policja wprowadziła objazdy – samochody osobowe kierowane są na drogi serwisowe. Z kolei pojazdy ciężarowe jadące w stronę Białegostoku są kierowane w Zambrowie na drogę wojewódzką nr 66.

Jak przekazali funkcjonariusze, kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi. Okoliczności i dokładny przebieg zdarzenia będą wyjaśniane w toku dalszych czynności prowadzonych przez policję pod nadzorem prokuratury.

