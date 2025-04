Snajperzy, tysiące policjantów, plotki o zamachu. Jedyna taka wizyta Jana Pawła II

W środę 2 kwietnia przypada 20 rocznica śmierci Jana Pawła II. Z tej okazji wspominamy życie i pontyfikat papieża Polaka. Następca świętego Piotra odbył do Polski osiem pielgrzymek. W 1991 roku, podczas czwartej pielgrzymki do ojczyzny, Jan Paweł II odwiedził Białystok. Papież spotkał się z mieszkańcami Białegostoku 5 czerwca na Krywlanach. W miejscu celebracji mszy świętej znajduje się granitowa tablica upamiętniająca tamto wydarzenie.

Papież Jan Paweł II w Białymstoku

Zorganizowanie tak dużego wydarzenia jak przyjazd papieża, było dużym wyzwaniem. Sytuację opisuje Marek Kietliński w opracowaniu "Święty był wśród nas. Białostocka pielgrzymka Jana Pawła II". Wizytę Ojca Świętego zabezpieczała policja oraz Biuro Ochrony Rządu. BOR-owcy otrzymali wykaz pojazdów z numerami silników, które mogły jeździć po mieście w dniu pielgrzymki. Z Warszawy i Katowic przyjechało dodatkowo ponad 3 tysięcy policjantów. Na dachach budynków ulokowano snajperów. W najwyższy stan gotowości postawiono służbę zdrowia. Na lotnisku, podczas mszy świętej, było 300 pielęgniarek gotowych nieść pomoc pielgrzymom.

Przed i w trakcie wizyty Ojca Świętego w Białymstoku służby miały wiele pracy w związku z fałszywymi alarmami. - Na dwa dni przed pielgrzymką 25 z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dotarła informacja, iż dwaj radiesteci poinformowali MSW, iż może być zamach na życie Jana Pawła II na ulicy Świętojańskiej - czytamy w książce Marka Kietlińskiego. Była też fałszywa informacja, że na trasie przejazdu z białostockiej katedry do Wyższego Seminarium Duchownego podłożona została bomba. Z kolei na trasie przejazdu papieskiej kolumny na jednym z balkonów wisiał podejrzany przedmiot, który okazał się... karmikiem dla ptaków.

Jan Paweł II na Krywlanach. Słowa homilii były wielokrotnie przerywane brawami

Ojciec Święty wylądował na lotnisku w Krywlanach 5 czerwca 1991 roku około godz. 10.45. Zgromadziło się tam według różnych szacunków około 300 tysięcy pielgrzymów. Msza święta rozpoczęła się od beatyfikacji s. Bolesławy Marii Lament, założycielki Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Co bardzo istotne, na koniec nabożeństwa Jan Paweł II powołał diecezję białostocką ze stolicą w Białymstoku oraz drohiczyńską ze stolicą w Drohiczynie. - Słowa homilii Ojca Świętego były wielokrotnie przerywane spontanicznymi brawami, zwłaszcza wtedy, gdy mówił o poszanowaniu godności każdego człowieka i jego pracy – czytamy w pracy Marka Kietlińskiego. - W długim passusie nawiązał do sytuacji ekonomicznej na Zachodzie, a zwłaszcza do odpowiedzialności bogatych społeczeństw kapitalistycznych za ubóstwo Trzeciego Świata. Przestrzegał polskie społeczeństwo, by nie podążało ślepo drogą wolnego rynku, myśląc tylko o korzyściach materialnych, pomijając względy etyczne.

Papież spotkał się z prawosławnymi

Na zakończenie mszy świętej na białostockich Krywlanach papież powiedział m.in.: "Mieszkają tu także nasi bracia prawosławni. Szukajmy zawsze tego, co łączy, spotykajmy się w duchu ekumenicznym, módlmy się wspólnie. Czy Duch Święty nie sprawia, nie rozrządza - powiedziałem w czasie pierwszej pielgrzymki, dziś pragnę powtórzyć - czy nie rozrządza Duch Święty, byśmy się spotkali w dialogu i dążyli do jedności? Niech błogosławiona matka Bolesława wspomaga te nasze wysiłki."

Ważnym punktem pielgrzymki była wizyta papieża w bazylice prawosławnej św. Mikołaja. Jan Paweł II spotkał się tam m.in. z przedstawicielami Synodu Biskupów Cerkwi Prawosławnej, duchownymi prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej oraz przewodniczącym Związku Muzułmanów w Polsce.

Jan Paweł II ostatni odwiedził woj. podlaskie podczas swojej VII pielgrzymki w 1999 roku. Wówczas odwiedził m.in. Wigry, Augustów i Drohiczyn. Jan Paweł II zmarł po długiej chorobie 2 kwietnia 2005 roku o godz. 21.37. Ojciec Święty został pochowany w podziemiach Bazyliki, w prostym grobowcu przykrytym marmurową płytą. Został kanonizowany 27 kwietnia 2014 roku.

