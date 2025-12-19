Trzech nastolatków. Na widok policjanta 14-latek zrobił coś dziwnego

Jacek Chlewicki
2025-12-19 7:28

Czternastoletni mieszkaniec powiatu sokólskiego odpowie przed sądem rodzinnym po interwencji policji w jednym z pustostanów na terenie Sokółki. Nastolatek miał przy sobie 11 gramów marihuany.

Autor: KWP Białystok/ Materiały prasowe
Do zdarzenia doszło podczas służby przewodnika psa policyjnego, który sprawdzał opuszczony budynek pod kątem osób mogących być narażonych na wychłodzenie. W środku pustostanu funkcjonariusz zauważył trzech nastolatków. Na widok policjanta jeden z nich wyjął z kieszeni kurtki zawiniątka z folii i położył je na parapecie. W trakcie dalszych czynności mundurowy ustalił, że w środku znajduje się susz roślinny. Wstępne badanie przeprowadzone narkotesterem wykazało, że była to marihuana.

Funkcjonariusz zabezpieczył łącznie 11 gramów substancji. Jak ustalono, należała ona do 14-letniego mieszkańca powiatu. Po zakończeniu policyjnych czynności chłopiec został przekazany pod opiekę rodziców. Sprawa trafi teraz do sądu rodzinnego, który podejmie decyzję w sprawie dalszego losu nieletniego.

Sokółka. Nielegalna plantacja konopi zlikwidowana. Dwie osoby zatrzymane

