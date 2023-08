Rolnicy. Podlasie. Gienek z Plutycz naprawdę to zrobił! Andrzej podsumował to krótko

Mieszkańcy maleńkiej wsi Srebrna koło Szumowa (woj. podlaskie) nie mogą otrząsnąć się po śmierci 9-letniego chłopca. Zgłoszenie o wypadku policjanci otrzymali w środę (2.08) około godz. 18. Zaczęło się od tego, że 42-letni spadł ze skutera, którego był pasażerem. Za nim jechał kierowca ciągnika, który, aby uniknąć najechania na poszkodowanego, skręcił i zjechał na pobocze. To są wstępne ustalenia policjantów. Droga, na której doszło do wypadku, jest asfaltowa, ale pobocze jest wyboiste. Potężna maszyna dachowała. Traktor przygniótł trzy osoby: kierowcę traktora, jego 9-letniego pasażera oraz pasażera skutera. Niestety życia dziecka nie udało się uratować, zginął na miejscu. Dwie osoby trafiły do szpitala. Kierowca skutera odjechał z miejsca zdarzenia, ale jak udało nam się dowiedzieć, policjanci go znaleźli. To 13-latek. - Po wykonaniu czynności został wypuszczony do domu - przekazała nam oficer prasowa KPP w Zambrowie.

