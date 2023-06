i Autor: Paweł Śmierć 3,5-letniego dziecka w Białymstoku. Tragedia na osiedlowej uliczce. Prokuratura wszczęła śledztwo

Dziecko nie żyje

Śmierć 3,5-letniego dziecka w Białymstoku. Tragedia na osiedlowej uliczce. Prokuratura wszczęła śledztwo

jch | PAP 14:32 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wypadku, do którego doszło we wtorek (20.06) w Białymstoku. Samochód osobowy śmiertelnie potrącił 3,5-letniego chłopca. Ciało dziecka zabezpieczono do sekcji zwłok.