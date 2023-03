Potężne zamówienie

Straż Graniczna ma nowe terenówki. To prawdziwe bestie! 343 tys. zł za sztukę

jch | PAP 8:55

Straż Graniczna oficjalnie odebrała w poniedziałek 56 samochodów terenowych, które trafią głównie do placówek na granicy wschodniej z Białorusią, Ukrainą i Rosją. Kolejnych sześć takich aut ma trafić do SG do końca marca. Całe zamówienie kosztowało ponad 21 mln zł.