Jacek Chlewicki
2025-09-22 12:13

Prokuratura bada sprawę domniemanego gwałtu, do którego miało dojść w jednym z hoteli w Białymstoku w nocy z 16 na 17 września. Zarzuty w tej sprawie usłyszeli dwaj strażacy z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy przyjechali na mistrzostwa Polski w piłce nożnej.

i

Autor: KMP Białystok/ Materiały prasowe
  • Do zdarzenia miało dojść w nocy z 16 na 17 września 2025 roku w jednym z hoteli w Białymstoku.
  • Zarzuty dotyczą dwóch strażaków z województwa kujawsko-pomorskiego.
  • Mężczyźni przyjechali do Białegostoku na mistrzostwa Polski w piłce nożnej.
  • Grozi im kara od 2 do 15 lat więzienia.
  • Strażacy złożyli wyjaśnienia i przedstawili swoją wersję wydarzeń.

Prokuratura wyjaśnia czy w jednym z hotelu w Białymstoku doszło do gwałtu. Jak podaje Radio Białystok, zarzuty w tej sprawie usłyszeli dwaj strażacy z woj. kujawsko-pomorskiego. Do zdarzenia miało dojść w nocy z 16 na 17 września (wtorek/środa). Strażacy przyjechali do Białegostoku na mistrzostwa Polski w piłce nożnej.

- W piątek, 19 września 2025 roku, dwaj strażacy zostali doprowadzeni do prokuratury w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z artykułu 197 paragraf 1 Kodeksu karnego, czyli zgwałcenia. Złożyli wyjaśnienia, przedstawili swoją wersję wydarzeń - powiedziała Radiu Eska Anna Małgorzata Milewska, zastępczyni prokuratora rejonowego Białystok-Północ. Strażacy usłyszeli już zarzuty. Grozi im do 15 lat więzienia. Obecnie strażacy przebywają na wolności. Zastosowano wobec nich poręczenie majątkowe i dozór policyjny. Z ustaleń Radia Eska wynika, że pełnoletnia mieszkanka Białegostoku nie znała wcześniej strażaków, których oskarża o gwałt.

