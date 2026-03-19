Strzelanina w centrum Łomży po ulicznej awanturze. Ranny mężczyzna trafił do szpitala

Zuzanna Sekuła
2026-03-19 17:09

Na ulicy Sienkiewicza w centrum Łomży rozegrały się dramatyczne sceny. Po gwałtownej kłótni padły strzały, w wyniku których ucierpiał jeden z uczestników zajścia. Funkcjonariusze błyskawicznie zabezpieczyli miejsce zdarzenia i przystąpili do szczegółowego badania tej niebezpiecznej sytuacji.

Strzały w centrum Łomży. Policja bada kulisy ulicznej kłótni

Mundurowi ustalili, że eskalację przemocy poprzedziła ostra wymiana zdań między poszkodowanym a pewną kobietą. Do słownego starcia doszło bezpośrednio na chodniku, zanim sytuacja wymknęła się całkowicie spod kontroli i przybrała drastyczny obrót.

Doszło do sprzeczki pomiędzy kobietą a mężczyzną, którzy stali na chodniku - relacjonuje w Radiu Eska Karolina Wojciekian z Komendy Miejskiej Policji w Łomży.

Gdy kłótnia dobiegła końca, uczestniczka zajścia wsiadła do auta i ruszyła w drogę. Właśnie wtedy z odjeżdżającego samochodu ktoś wycelował broń w stronę mężczyzny i pociągnął za spust. Wstępne hipotezy śledczych sugerują, że w ataku wykorzystano broń pneumatyczną.

Pocisk trafił stojącego na ulicy mężczyznę, który wymagał opieki medycznej i został przetransportowany do szpitala. Jak dotąd służby nie ujawniły dokładnego raportu o jego aktualnym stanie zdrowia.

Kryminalni od razu przystąpili do akcji, co zaowocowało ujęciem podejrzanej kobiety oraz towarzyszącego jej mężczyzny. Obecnie stróże prawa wnikliwie analizują ich role zatrzymanego duetu w incydencie, odtwarzając sekunda po sekundzie przebieg wydarzeń.

Policja prowadzi dalsze czynności, które mają wyjaśnić wszystkie okoliczności tego zdarzenia. Funkcjonariusze ustalają motywy osób biorących w nim udział oraz sprawdzają, jakiego dokładnie użyto narzędzia. Sprawa jest nadal w toku.

