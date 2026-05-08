Pogoda w weekend w Białymstoku rozczaruje. Na pomyślną aurę nie ma co liczyć!

Pogoda w Białymstoku: 8-10 maja 2026

Nadchodzące dni w Białymstoku upłyną pod znakiem dużego zachmurzenia i sporych wahań temperatury. Chociaż słońca będzie niewiele, to sobota przyniesie zauważalne ocieplenie w porównaniu do bardzo chłodnego piątku. Warto jednak przygotować się na przelotne opady deszczu, które pojawią się na początku i na końcu weekendu.

Chłodny i deszczowy początek weekendu

Piątek będzie najzimniejszym dniem weekendu. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie zaledwie około 8 stopni Celsjusza, a w nocy spadnie do 7°C. Niebo nad Białymstokiem będzie niemal całkowicie zasłonięte chmurami. Prognozowane są również niewielkie opady deszczu. Wiatr będzie wiał z prędkością około 3 m/s, co może dodatkowo potęgować odczucie chłodu.

Sobota przyniesie ocieplenie, ale bez słońca

W sobotę aura znacząco się zmieni. Mieszkańcy odczują wyraźne ocieplenie, a termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą blisko 14 stopni. Będzie to najcieplejszy dzień tego weekendu. Niestety, ociepleniu nie będzie towarzyszyć poprawa pogody – nad miastem utrzyma się duże zachmurzenie. Dobrą wiadomością jest jednak brak opadów. Wiatr nieco przybierze na sile, osiągając prędkość około 4 m/s. Noc z soboty na niedzielę będzie chłodna, z temperaturą minimalną na poziomie około 6°C.

Nieco chłodniejsza niedziela z opadami

Ostatni dzień weekendu przyniesie lekkie ochłodzenie. W niedzielę temperatura maksymalna w Białymstoku sięgnie 12-13 stopni. Zachmurzenie będzie umiarkowane, co daje szansę na niewielkie przejaśnienia, jednak mogą pojawić się również przelotne, słabe opady deszczu. Wiatr zdecydowanie osłabnie i będzie wiał z prędkością około 2 m/s.

Jaki będzie ten weekend w Białymstoku?

Pogoda nie będzie sprzyjać spędzaniu czasu na świeżym powietrzu, szczególnie w chłodny i deszczowy piątek. Najlepszym dniem na dłuższy spacer będzie sobota – mimo pochmurnego nieba, będzie to najcieplejszy i bezdeszczowy dzień weekendu. Niedziela, z nieco niższą temperaturą i możliwością opadów, może być dobrą okazją do spędzenia czasu w domu lub na spotkaniach w zamkniętych przestrzeniach.

Dane pogodowe: OpenWeather