Suwałki. 39-latka przyjechała z Francji i ukradła z przedszkola wózek dziecięcy

Jacek Chlewicki
2025-09-15 13:39

W Suwałkach policjanci zatrzymali 39-letnią obywatelkę Francji podejrzaną o kradzież sześcioosobowego wózka dziecięcego z terenu jednego z przedszkoli. Straty oszacowano na 6000 zł, a kobieta usłyszała już zarzut, za który grozi jej nawet 5 lat więzienia.

Przyjechała z Francji i okradła przedszkole w Suwałkach

Autor: KMP Suwałki/ Materiały prasowe

W Suwałkach doszło do nietypowej kradzieży. Policjanci poinformowali, że z terenu jednego z przedszkoli zniknął duży, sześcioosobowy wózek dziecięcy. Straty oszacowano na 6000 zł. - Policjanci po zabezpieczeniu nagrań z monitoringu uzyskali wizerunek sprawcy. Jak ustalili, złodziejka wykorzystując fakt pozostawionej otwartej wiaty zabrała z niej wózek dziecięcy - informuje oficer prasowy KMP w Suwałkach.

Policjanci szybko ustalili tożsamość złodziejki. Sprawczynią okazała się 39-letnia obywatelka Francji, przebywająca w Suwałkach od około tygodnia. Policjanci zatrzymali kobietę i odzyskali skradziony wózek.

Kobieta usłyszała już zarzut kradzieży. Zgodnie z kodeksem karnym za takie przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

SUWAŁKI
POLICJA SUWAŁKI