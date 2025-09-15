W Suwałkach doszło do nietypowej kradzieży. Policjanci poinformowali, że z terenu jednego z przedszkoli zniknął duży, sześcioosobowy wózek dziecięcy. Straty oszacowano na 6000 zł. - Policjanci po zabezpieczeniu nagrań z monitoringu uzyskali wizerunek sprawcy. Jak ustalili, złodziejka wykorzystując fakt pozostawionej otwartej wiaty zabrała z niej wózek dziecięcy - informuje oficer prasowy KMP w Suwałkach.

Policjanci szybko ustalili tożsamość złodziejki. Sprawczynią okazała się 39-letnia obywatelka Francji, przebywająca w Suwałkach od około tygodnia. Policjanci zatrzymali kobietę i odzyskali skradziony wózek.

Kobieta usłyszała już zarzut kradzieży. Zgodnie z kodeksem karnym za takie przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

