W dniach 24 grudnia 2025 r. (Wigilia) oraz podczas świąt Bożego Narodzenia – 25 i 26 grudnia – autobusy będą kursować według rozkładu świątecznego. W tych dniach nie będą kursowały linie nocne. Sylwester przypadnie w tym roku na środę 31 grudnia. Na Rynku Kościuszki w Białymstoku odbędzie się sylwester miejski. Świętowanie rozpocznie się o godz. 21.30. Organizatorzy zaplanowali kilka koncertów, które poprowadzą publiczność aż do północy. Kulminacyjnym momentem wydarzenia będzie powitanie Nowego Roku, któremu towarzyszyć będzie specjalny pokaz laserowy. Jednym z głównych punktów programu będzie koncert Patrycji Markowskiej.
Tego dnia funkcjonowanie komunikacji miejskiej zostanie oparte na rozkładzie sobotnim, również bez uruchamiania linii nocnych.
Nowy Rok i kolejne dni
1 stycznia 2026 r. (Nowy Rok) komunikacja miejską kursować będzie według rozkładu świątecznego. W tym dniu linie nocne zostaną uruchomione i będą obsługiwane autobusami przegubowymi, by ułatwić powrót mieszkańców po północy.
W piątek 2 stycznia 2026 r. ruch autobusów zostanie oparty na rozkładzie sobotnim, a następnie we wtorek 6 stycznia – w Święto Objawienia Pańskiego – ponownie obowiązywać będzie rozkład świąteczny, bez kursowania linii nocnych.
Najważniejsze zmiany dla pasażerów:
- 24–26 grudnia: świąteczny rozkład jazdy, brak linii nocnych.
- 31 grudnia: sobotni rozkład jazdy, brak linii nocnych.
- 1 stycznia: rozkład świąteczny, uruchomienie linii nocnych przegubowych.
- 2 stycznia: sobotni rozkład jazdy.
- 6 stycznia: rozkład świąteczny, brak linii nocnych.
Jeśli planujesz podróż w okresie świąteczno-noworocznym, warto wcześniej sprawdzić godziny odjazdów i trasę wybranej linii – szczegóły są dostępne na stronie Białostockiej Komunikacji Miejskiej oraz w aplikacjach z rozkładami jazdy.