Organizacja komunikacji miejskiej w Białymstoku w okresie świąteczno-noworocznym 2025/2026

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-12-22 9:49

Białostocka Komunikacja Miejska informuje o zmianach w kursowaniu autobusów w czasie świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku oraz Święta Objawienia Pańskiego. W tym okresie obowiązywać będą rozkłady niestandardowe, dostosowane do niższego ruchu pasażerskiego oraz specyfiki dni świątecznych.

Organizacja komunikacji miejskiej w Białymstoku w okresie świąteczno-noworocznym 2025/2026

i

Autor: jch

W dniach 24 grudnia 2025 r. (Wigilia) oraz podczas świąt Bożego Narodzenia – 25 i 26 grudnia – autobusy będą kursować według rozkładu świątecznego. W tych dniach nie będą kursowały linie nocne. Sylwester przypadnie w tym roku na środę 31 grudnia. Na Rynku Kościuszki w Białymstoku odbędzie się sylwester miejski. Świętowanie rozpocznie się o godz. 21.30. Organizatorzy zaplanowali kilka koncertów, które poprowadzą publiczność aż do północy. Kulminacyjnym momentem wydarzenia będzie powitanie Nowego Roku, któremu towarzyszyć będzie specjalny pokaz laserowy. Jednym z głównych punktów programu będzie koncert Patrycji Markowskiej.

Tego dnia funkcjonowanie komunikacji miejskiej zostanie oparte na rozkładzie sobotnim, również bez uruchamiania linii nocnych.

Nowy Rok i kolejne dni

1 stycznia 2026 r. (Nowy Rok) komunikacja miejską kursować będzie według rozkładu świątecznego. W tym dniu linie nocne zostaną uruchomione i będą obsługiwane autobusami przegubowymi, by ułatwić powrót mieszkańców po północy. 

W piątek 2 stycznia 2026 r. ruch autobusów zostanie oparty na rozkładzie sobotnim, a następnie we wtorek 6 stycznia – w Święto Objawienia Pańskiego – ponownie obowiązywać będzie rozkład świąteczny, bez kursowania linii nocnych.

Najważniejsze zmiany dla pasażerów:

  • 24–26 grudnia: świąteczny rozkład jazdy, brak linii nocnych.
  • 31 grudnia: sobotni rozkład jazdy, brak linii nocnych.
  • 1 stycznia: rozkład świąteczny, uruchomienie linii nocnych przegubowych.
  • 2 stycznia: sobotni rozkład jazdy.
  • 6 stycznia: rozkład świąteczny, brak linii nocnych.

Jeśli planujesz podróż w okresie świąteczno-noworocznym, warto wcześniej sprawdzić godziny odjazdów i trasę wybranej linii – szczegóły są dostępne na stronie Białostockiej Komunikacji Miejskiej oraz w aplikacjach z rozkładami jazdy.

Dni wolne od pracy 2026. Jak sprytnie zaplanować długie weekendy? Zobacz zdjęcia:

Kalendarz 2026
6 zdjęć
Białystok. Młodzi ludzie wspinają się na ozdoby świąteczne
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BKM
BKM BIAŁYSTOK
BKM ROZKŁAD
BIAŁYSTOK