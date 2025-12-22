W dniach 24 grudnia 2025 r. (Wigilia) oraz podczas świąt Bożego Narodzenia – 25 i 26 grudnia – autobusy będą kursować według rozkładu świątecznego. W tych dniach nie będą kursowały linie nocne. Sylwester przypadnie w tym roku na środę 31 grudnia. Na Rynku Kościuszki w Białymstoku odbędzie się sylwester miejski. Świętowanie rozpocznie się o godz. 21.30. Organizatorzy zaplanowali kilka koncertów, które poprowadzą publiczność aż do północy. Kulminacyjnym momentem wydarzenia będzie powitanie Nowego Roku, któremu towarzyszyć będzie specjalny pokaz laserowy. Jednym z głównych punktów programu będzie koncert Patrycji Markowskiej.

Tego dnia funkcjonowanie komunikacji miejskiej zostanie oparte na rozkładzie sobotnim, również bez uruchamiania linii nocnych.

Nowy Rok i kolejne dni

1 stycznia 2026 r. (Nowy Rok) komunikacja miejską kursować będzie według rozkładu świątecznego. W tym dniu linie nocne zostaną uruchomione i będą obsługiwane autobusami przegubowymi, by ułatwić powrót mieszkańców po północy.

W piątek 2 stycznia 2026 r. ruch autobusów zostanie oparty na rozkładzie sobotnim, a następnie we wtorek 6 stycznia – w Święto Objawienia Pańskiego – ponownie obowiązywać będzie rozkład świąteczny, bez kursowania linii nocnych.

Najważniejsze zmiany dla pasażerów:

24–26 grudnia: świąteczny rozkład jazdy, brak linii nocnych.

31 grudnia: sobotni rozkład jazdy, brak linii nocnych.

1 stycznia: rozkład świąteczny, uruchomienie linii nocnych przegubowych.

2 stycznia: sobotni rozkład jazdy.

6 stycznia: rozkład świąteczny, brak linii nocnych.

Jeśli planujesz podróż w okresie świąteczno-noworocznym, warto wcześniej sprawdzić godziny odjazdów i trasę wybranej linii – szczegóły są dostępne na stronie Białostockiej Komunikacji Miejskiej oraz w aplikacjach z rozkładami jazdy.

Dni wolne od pracy 2026. Jak sprytnie zaplanować długie weekendy? Zobacz zdjęcia: