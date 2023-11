Policjanci z Suwałk zatrzymali 27-latka podejrzanego o kradzież rozbójniczą. Zaczęło się od tego, że do jednego ze sklepów w centrum Suwałk wszedł mężczyzna, który ukradł napój energetyczny i kabanosy. - Kradzież zauważyła ekspedientka, wezwała pomoc i próbowała powstrzymać mężczyznę przed ucieczką. Zamknęła drzwi do sklepu, a to nie spodobało się złodziejowi. Mężczyzna dwukrotnie uderzył ekspedientkę pięścią w twarz, a następnie zaczął niszczyć towar i wyposażenie sklepu - informuje oficer prasowy KMP w Suwałkach. Wezwani policjanci zatrzymali agresora. Okazał się nim 27-latek. Mieszkaniec naszego powiatu usłyszał już zarzut kradzieży rozbójniczej. Za to przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. 27-latek decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

Suwałki. Mężczyzna szedł środkiem jezdni. Wcześniej zrobił coś głupiego Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.