Święta Bożego Narodzenia tuż, tuż. Najwyższa pora, aby przynieść z piwnicy sztuczną choinkę lub kupić żywą. Jak co roku, do kupowania żywych drzewek zachęcają leśnicy. Sprzedaż choinek jest prowadzona przez wszystkie 31 nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Leśnicy przygotowali do sprzedaży blisko 16 tysięcy drzewek. Przy okazji przypominamy, co zrobić z choinką po świętach. - Po świętach możemy ją wykorzystać jako składnik kompostu, ściółkę pod rośliny, drewno opałowe albo – jeśli kupiliśmy drzewko w doniczce – posadzić wiosną w ogródku. Nawet wyrzucone na śmietnik drzewka ulegną szybkiej biodegradacji i wrócą do naturalnego obiegu materii, nie zanieczyszczając środowiska - tłumaczą leśnicy.

Zobacz też: Świąteczna trasa Coca-Coli. Kiedy legendarna ciężarówka przyjedzie do Białegostoku?

Choinki w nadleśnictwach RDLP w Białymstoku

Ceny choinek są zróżnicowane, zależą od ich rodzaju i wysokości. W Nadleśnictwie Dojlidy najtańszy świerk pospolity kosztuje 40 zł (0,3 - 0,9 m), a najdroższy 400 zł (5,1 m i wyżej). W Białowieży za świerk do 0,9 m zapłacimy 26 złotych, a za taki do 5 metrów 150 zł. Najtańszy świerk pospolity oferuje Nadleśnictwo Browsk: za drzewko mierzące do 1 m zapłacimy zaledwie 12,30 zł. Trzeba przyznać, że ceny są atrakcyjne w porównaniu do cen drzewek sprzedawanych na osiedlach. Trzeba jednak doliczyć koszty transportu. Po drzewko trzeba pojechać, zapakować do auta i je przywieźć. W galerii poniżej znajduje się pełny cennik choinek wraz z adresami i możliwymi terminami zakupu. Pamiętajcie, że liczba drzewek jest ograniczona.

Białystok. Ten jarmark świąteczny to prawdziwa bajka! I te ceny! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.