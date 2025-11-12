Święta 2025 będą rekordowe! Szokująco długa przerwa świąteczna. Trzeba już działać

Długi weekend świąteczny 2025: kalendarz sprzyja! Sprawdź, jak wydłużyć wolne do 4 stycznia

Koniec 2025 roku to idealny moment na rekordowo długi odpoczynek. Sprawdź, jak to zrobić krok po kroku. Zacznijmy od faktów... Wigilia Bożego Narodzenia przypada w tym roku w środę, 24 grudnia, i jest to dzień wolny od pracy. Pierwszy dzień świąt, Boże Narodzenie 2025, wypada w czwartek, 25 grudnia, a drugi dzień świąt — w piątek, 26 grudnia. Po nich następuje weekend, czyli 27 i 28 grudnia. Już bez żadnego urlopu daje to 5 dni wolnego z rzędu – od środy do niedzieli.

Jak zatem wydłużyć sobie świąteczny odpoczynek? Opcje są dwie. Wszystko zależy od tego, ile dni urlopu chcemy/możemy wykorzystać.

Opcja 1: Dwa dni wolnego przed świętami

Jeśli zdecydujesz się na urlop w poniedziałek 22 grudnia i wtorek 23 grudnia, zyskasz aż 9 dni wolnego – od soboty 20 grudnia do niedzieli 28 grudnia. To idealne rozwiązanie dla osób, które chcą spokojnie przygotować się do świąt lub planują rodzinny wyjazd.

Opcja 2: Święta połączone z Nowym Rokiem

Aby maksymalnie wykorzystać kalendarz, warto przedłużyć przerwę, biorąc dodatkowo wolne 29, 30 i 31 grudnia (poniedziałek–środa) oraz 2 stycznia (piątek). Wtedy Nowy Rok 2026, który przypada w czwartek, automatycznie wchodzi w ciąg wolnych dni.

Efekt? Aż 17 dni odpoczynku — od soboty 20 grudnia 2025 r. do niedzieli 4 stycznia 2026 r. — przy wykorzystaniu zaledwie 6 dni urlopu.

To idealny plan dla tych, którzy marzą o naprawdę długiej przerwie świąteczno-noworocznej.

Taki układ kalendarza zdarza się bardzo rzadko, więc warto pomyśleć o tym z wyprzedzeniem. W wielu firmach obowiązuje zasada "kto pierwszy, ten lepszy", dlatego wniosek urlopowy dobrze złożyć już jesienią 2025 roku, zanim zrobią to inni.

Boże Narodzenie 2025 zapowiada się wyjątkowo korzystnie dla wszystkich, którzy chcą odpocząć. Przy odpowiednim zaplanowaniu urlopu możesz połączyć święta z Nowym Rokiem i cieszyć się rekordowo długą przerwą — aż 17 dni bez pracy.

