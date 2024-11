Świetne życzenia imieninowe dla Elżbiety, 19 listopada. Rewelacyjne teksty do wyrecytowania lub wysłania

Świętowanie imienin to bardzo popularny w Polsce zwyczaj. Co prawda nie świętujemy ich z taką pompą jak w przypadku urodzin, ale i tak przykładamy do nich wielką wagę. Mówiąc w wielkim skrócie: imieniny to dzień, w którym obchodzimy dzień świętego lub błogosławionego, który jest patronem naszego imienia. Przyjęło się, że świętujemy imieniny, które wypadają po naszych urodzinach lub wybieramy najbardziej "znaną datę". Dla Piotra i Pawła taką najpopularniejsza datą jest 29 czerwca, a dla Elżbiety właśnie 19 listopada.

Imieniny Elżbiety to doskonała okazja do złożenia życzeń. Można je przekazać telefonicznie, wysłać SMS, napisać na kartce i wrzucić do skrzynki pocztowej, lub przesłać przez internet. W dzisiejszych czasach popularne stało się również wysyłanie życzeń za pośrednictwem Messengera czy publikowanie ich bezpośrednio na tablicy Facebookowej.

Imieniny dziś: imieniny ELŻBIETY [19 listopada 2024]. Piękne i gotowe życzenia do wysłania

Życzeń imieninowych w internecie jest całe mnóstwo. My wybraliśmy dla Was najciekawsze.

Z okazji imienin życzę Ci zdrowia, dużo pieniędzy i uśmiechu na każdy dzień!

Dziś są Twoje imieniny. Z tej okazji życzę Ci tak po prostu.. zdrówka i spełnienia marzeń!

W dniu Twojego Święta gorące życzenia imieninowe, wielu wspaniałych chwil, uśmiechu i powodzenia, niech Cię nie trapią żadne zmartwienia i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Dzień radosny, dzień jedyny, dzisiaj są Twoje imieniny. Wszystkiego najlepszego!

W dniu Twoich imienin zawsze uśmiechniętej buzi, wesołej zabawy i mnóstwa słodkich całusów życzy...

W dniu Twoich imienin dużo szczęścia, radości, uśmiechu, mnóstwo wiary, wytrwałości, siły, samych przyjemnych i spokojnych dni życzy..

Z okazji imienin życzę Ci dużo zdrowia, szczęścia i jeszcze raz pieniędzy!

Aby w Twoim życiu zawsze świeciło słońce! Wszystkiego najlepszego z okazji imienin!

Misie lubią miodek i wszystkie słodycze, z okazji imienin Tylko tego Tobie życzę.

Wszystkiego najlepszego z okazji imienin! By życie Twe było kwiatami usłane, tak piękne i czyste jak letni poranek.

Niech w imienin Twoich dzień, przepięknie śpiewa skowronek i moc życzeń przyniesie! Wszystkiego najlepszego.

Ślę Ci najlepsze życzenia imieninowe. Wszystkiego najlepszego!

Życzenia imieninowe dla Eli

W dniu Twoich imienin, ślę Ci gorące życzenia, wiele uśmiechu i powodzenia!

Dziś są Twoje imieniny. Przypomnij sobie swój najpiękniejszy dzień w życiu. Życzę Ci, aby każdy kolejny dzień był równie, a przynajmniej w połowie udany!

Zdrowia, szczęścia, powodzenia, życzę Tobie w dniu imienia. Wszystkiego najlepszego!

Morze najwspanialszych życzeń, uśmiechu i szczęścia, radości każdego dnia oraz wszelkiej pomyślności życzy..

Życzę Ci wszystkiego co dobre, szczęśliwe i miłe. Co budzi uśmiech i spokój i ciszą napełnia chwile! Wszystkiego najlepszego!

W dniu Twoich imienin, życzę Ci dużo zdrówka, mało smutków, bardzo wiele radości i jeszcze, jeszcze mniej smutków!

Na imieninowy upominek nie chcę mówić wielu słów. Zdrowia, szczęścia, pomyślności niechaj w życiu Twoim gości!

W każdej chwili, zawsze, wszędzie. Niech Ci w życiu dobrze będzie! Niech Cię dobry los obdarzy.. wszystkim, o czym tylko marzysz!

Zdrowia, szczęścia, pomyślności, życia w dostatku i zdrowotności. Wszystkiego najlepszego z okazji imienin!

Z okazji Twoich imienin nie mam Ci kwiatów, ale garść serdecznych życzeń: zdrowia, pomyślności, pogody ducha i odwagi, aby zmieniać swoje życie na lepsze.

Z okazji Twoich imienin życzę Ci dużo szczęścia, pomyślności, w bród pieniędzy i miłości.

W każdej chwili, zawsze, wszędzie. Niech Ci w życiu dobrze będzie! Niech Cię dobry los obdarzy. Wszystkim, o czym tylko marzysz!

Dużo zdrówka, szczęśliwości, pieniędzy i pomyślności! Wszystkiego najlepszego z okazji imienin!

Więcej życzeń na imieniny Elżbiety: Imieniny Elżbiety. Słodkie, ujmujące i pełne wdzięku życzenia na wtorek [19 listopada 2024]

Ślę Ci najlepsze życzenia imieninowe. Pociechy z każdego dnia, radości z małych rzeczy i wszystkiego naj, naj!

Dziś są Twoje imieniny! Życzę Ci, aby nigdy nie zabrakło Ci przyjaciół, pieniędzy i zdrowia!

Wszystkiego najlepszego z okazji imienin. Zdrówka, szczęścia i tego, czego sam sobie życzysz!

Uśmiechnij się solenizancie, puchary szampanem napełnij prędko. Twoi goście niech piją Twe zdrowie, resztę później Ci dopowiem!

Żyj tak, aby każdy kolejny dzień był niesamowity i wyjątkowy. Wypełniaj każdą chwilę tak, aby potem wspominać ją z radością. Wszystkiego najlepszego!

Dziś są Twoje imieniny! Niech w Twoim życiu zawsze świeci słońce, a w portfelu zawsze będzie pełno gotówki lub kart płatniczych.

Z okazji imienin życzę Ci końskiego zdrowia, szczerego uśmiechu, zgrabnego zadu, generalnie czadu!

Sonda Czy świętujesz swoje imieniny? Tak Nie