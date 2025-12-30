Sylwester 2025/2026: gotowe wierszyki i życzenia do wysłania + kartki noworoczne 2026 [Messenger, WhatsApp, SMS]

Spis treści
Życzenia na Nowy Rok które zostają w pamięci
Wysłanie wiadomości w sylwestrową noc to piękny gest pokazujący, że pamiętamy o naszych bliskich. Nawet krótki wierszyk potrafi sprawić ogromną radość i wzmocnić więzi. Czy jest lepszy sposób na rozpoczęcie nowego rozdziału niż podzielenie się dobrą energią z innymi? Nasze życzenia na Sylwestra 2025/2026 pomogą wam wyrazić to co najważniejsze bez długiego zastanawiania się nad treścią.
Piękne wierszyki na Nowy Rok 2026 dla rodziny
Dla rodziny i najbliższych przyjaciół warto wybrać słowa płynące prosto z serca. Takie życzenia mają moc wzruszania i pokazują jak ważni są dla nas adresaci. Przygotowaliśmy piękne wierszyki noworoczne które idealnie oddają ciepłą atmosferę tego wyjątkowego wieczoru. Niech będą one wspaniałym początkiem nowego rozdziału w waszych relacjach.
Muzyka gra, parkiet już płonie,
bawmy się wspólnie w szerokim gronie.
Niech ta noc sylwestrowa trwa,
a Nowy Rok same sukcesy da.
***
Zegar już północ głośno wybija,
stary rok właśnie dziś mija.
Szampan wystrzela prosto do nieba,
tego nam dzisiaj bardzo potrzeba.
Witaj Nowy Roku 2026!
***
Życzę Ci wiatru zawsze w żagle,
by szczęście przyszło do Ciebie nagle.
Zostało na dłużej, na cały rok,
rozświetlając nawet najgłębszy mrok.
***
Zegar tyka, czas umyka,
wkrótce zabrzmi głośna muzyka.
Szampan w górę, korki strzelają,
wszyscy ludzie się dzisiaj kochają.
Nowy Rok to czysta karta,
każda chwila jest tego warta.
Szczęśliwego Nowego Roku!
***
Gdy dwunasta wybije godzina,
nowy rozdział się właśnie zaczyna.
Nie patrz za siebie, idź prosto w dal,
niech Ci nie będzie przeszłości żal.
***
Niech bąbelki uderzą do głowy,
bądź na wyzwania całkiem gotowy.
Dwa tysiące dwadzieścia sześć,
ma dla Ciebie dobrą wieść.
Pomyślności!
***
W nadchodzącym roku życzę radości,
niech uśmiech na twarzy stale gości.
Realizacji planów, nawet tych trudnych,
i wielu chwil doprawdy cudnych.
***
Krótkie życzenia sylwestrowe idealne na Messengera
Czasem liczy się szybkość i zwięzłość, szczególnie gdy chcemy wysłać życzenia do wielu osób jednocześnie. Proste i rymowane wierszyki świetnie sprawdzą się jako wiadomość na Messengerze lub tradycyjny SMS. Poniżej znajdziecie krótkie życzenia na nowy rok które są jednocześnie zabawne, treściwe i łatwe do skopiowania. Z pewnością spodobają się waszym znajomym.
Niech rok dwa tysiące dwadzieścia sześć,
samą pomyślną przynosi Ci wieść.
Niech zdrowie dopisuje każdego dnia,
a życie tylko dobre karty da.
Szczęśliwego Nowego Roku!
***
Niech Sylwester będzie pełen śmiechu,
a Nowy Rok niech doda Ci oddechu.
Niech każdy dzień ma sens i smak,
i niech Ci zawsze sprzyja dobry znak.
Spełnienia marzeń!
***
Biały śnieg okrył dachy i drzewa,
każdy dziś tańczy i każdy śpiewa.
Zdrowia końskiego i wielkiej miłości,
oraz w domu samych radosnych gości.
***
Gdy wybije północ i huknie radośnie,
niech Ci się w życiu układa coraz prościej.
Niech 2026 niesie siłę i pogodę ducha,
i niech Cię szczęście codziennie wysłucha.
***
Balony, konfetti i głośna muzyka,
niech Ci energia z ciała nie znika.
Baw się szampańsko aż do poranka,
niech będzie pusta szampana szklanka.
***
Stary rok odchodzi już w cień,
nadchodzi piękny i nowy dzień.
Zostaw za sobą wszelkie zmartwienia,
czekają na Ciebie wielkie marzenia.
Wszystkiego cudownego!
***
Niech los Ci sprzyja w każdej godzinie,
a smutek szybko i trwale minie.
Dwa zero dwa sześć to cyfry Twoje,
zostaw za sobą wszelkie niepokoje.
***