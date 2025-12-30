Sylwester 2025/2026: gotowe wierszyki i życzenia do wysłania + kartki noworoczne 2026 [Messenger, WhatsApp, SMS]

Życzenia na Nowy Rok które zostają w pamięci

Wysłanie wiadomości w sylwestrową noc to piękny gest pokazujący, że pamiętamy o naszych bliskich. Nawet krótki wierszyk potrafi sprawić ogromną radość i wzmocnić więzi. Czy jest lepszy sposób na rozpoczęcie nowego rozdziału niż podzielenie się dobrą energią z innymi? Nasze życzenia na Sylwestra 2025/2026 pomogą wam wyrazić to co najważniejsze bez długiego zastanawiania się nad treścią.

Piękne wierszyki na Nowy Rok 2026 dla rodziny

Dla rodziny i najbliższych przyjaciół warto wybrać słowa płynące prosto z serca. Takie życzenia mają moc wzruszania i pokazują jak ważni są dla nas adresaci. Przygotowaliśmy piękne wierszyki noworoczne które idealnie oddają ciepłą atmosferę tego wyjątkowego wieczoru. Niech będą one wspaniałym początkiem nowego rozdziału w waszych relacjach.

Muzyka gra, parkiet już płonie,

bawmy się wspólnie w szerokim gronie.

Niech ta noc sylwestrowa trwa,

a Nowy Rok same sukcesy da.

***

Zegar już północ głośno wybija,

stary rok właśnie dziś mija.

Szampan wystrzela prosto do nieba,

tego nam dzisiaj bardzo potrzeba.

Witaj Nowy Roku 2026!

Noworoczne SMS-y 2026 - krótkie i oryginalne wiadomości na ostatnią chwilę

***

Życzę Ci wiatru zawsze w żagle,

by szczęście przyszło do Ciebie nagle.

Zostało na dłużej, na cały rok,

rozświetlając nawet najgłębszy mrok.

***

Zegar tyka, czas umyka,

wkrótce zabrzmi głośna muzyka.

Szampan w górę, korki strzelają,

wszyscy ludzie się dzisiaj kochają.

Nowy Rok to czysta karta,

każda chwila jest tego warta.

Szczęśliwego Nowego Roku!

***

Gdy dwunasta wybije godzina,

nowy rozdział się właśnie zaczyna.

Nie patrz za siebie, idź prosto w dal,

niech Ci nie będzie przeszłości żal.

***

Niech bąbelki uderzą do głowy,

bądź na wyzwania całkiem gotowy.

Dwa tysiące dwadzieścia sześć,

ma dla Ciebie dobrą wieść.

Pomyślności!

***

W nadchodzącym roku życzę radości,

niech uśmiech na twarzy stale gości.

Realizacji planów, nawet tych trudnych,

i wielu chwil doprawdy cudnych.

***

Krótkie życzenia sylwestrowe idealne na Messengera

Czasem liczy się szybkość i zwięzłość, szczególnie gdy chcemy wysłać życzenia do wielu osób jednocześnie. Proste i rymowane wierszyki świetnie sprawdzą się jako wiadomość na Messengerze lub tradycyjny SMS. Poniżej znajdziecie krótkie życzenia na nowy rok które są jednocześnie zabawne, treściwe i łatwe do skopiowania. Z pewnością spodobają się waszym znajomym.

Niech rok dwa tysiące dwadzieścia sześć,

samą pomyślną przynosi Ci wieść.

Niech zdrowie dopisuje każdego dnia,

a życie tylko dobre karty da.

Szczęśliwego Nowego Roku!

***

Niech Sylwester będzie pełen śmiechu,

a Nowy Rok niech doda Ci oddechu.

Niech każdy dzień ma sens i smak,

i niech Ci zawsze sprzyja dobry znak.

Spełnienia marzeń!

Nowy Rok 2026. Sylwestrowe życzenia dla rodziny. Gotowe propozycje na 31 grudnia/1 stycznia [Messenger, WhatsApp, SMS]

***

Biały śnieg okrył dachy i drzewa,

każdy dziś tańczy i każdy śpiewa.

Zdrowia końskiego i wielkiej miłości,

oraz w domu samych radosnych gości.

***

Gdy wybije północ i huknie radośnie,

niech Ci się w życiu układa coraz prościej.

Niech 2026 niesie siłę i pogodę ducha,

i niech Cię szczęście codziennie wysłucha.

***

Balony, konfetti i głośna muzyka,

niech Ci energia z ciała nie znika.

Baw się szampańsko aż do poranka,

niech będzie pusta szampana szklanka.

***

Stary rok odchodzi już w cień,

nadchodzi piękny i nowy dzień.

Zostaw za sobą wszelkie zmartwienia,

czekają na Ciebie wielkie marzenia.

Wszystkiego cudownego!

***

Niech los Ci sprzyja w każdej godzinie,

a smutek szybko i trwale minie.

Dwa zero dwa sześć to cyfry Twoje,

zostaw za sobą wszelkie niepokoje.

***