Szedł do pracy, na drodze stanęła mu wataha wilków. Kamil chwycił za aparat

Wilki w Białowieskim Parku Narodowym. Wyjątkowe zdjęcia

Białowieski Park Narodowy pochwalił się w mediach społecznościowych zdjęciami, na których widać spacerującą gromadkę wilków. - Takie spotkanie z wilkami przytrafiło się naszemu koledze w drodze do pracy - czytamy w treści wpisu. Dokąd szły wilki? Może po pożywienie?

Co robić, kiedy spotkamy wilka?

Zdjęcia spacerujących wilków robią wrażenie, jednak należy pamiętać, że wilk to drapieżnik i spotkanie z nim może być dla nas niebezpieczne. Co zrobić, aby wilk nie zrobił nam krzywdy? Wilki zazwyczaj są płochliwe i prędzej to one boją się człowieka. Jeśli zbliżają się do strefy zamieszkanej głównie przez człowieka, zazwyczaj robią to nieświadomie lub w poszukiwaniu jedzenia. Przede wszystkim nie wolno wilków dokarmiać. Jeśli mieszkamy blisko lasu, warto szczelnie zamykać kontenery z odpadami. Wilki mogą je potraktować jako miejsce do znalezienia pokarmu. Nie powinniśmy też zostawiać w lesie jedzenia, także resztek.

Kiedy już spotkamy wilka, a w dodatku osobnik podchodzi zbyt blisko (na odległość poniżej 30 m), przygląda się zbyt długo, poszczekuje lub warczy na nas, należy:

Unieść ręce i machać nimi w powietrzu. To rozprzestrzeni twój zapach i sprawi, że twoja sylwetka będzie lepiej widoczna.

Pokrzykiwać głośno ostrym tonem lub zagwizdać w stronę wilka. To pozwoli mu zorientować się, że ma do czynienia z człowiekiem i że nie jest mile widziany.

Jeśli wilk nie reaguje i podchodzi bliżej zamiast uciec, należy rzucać w niego przedmiotami będącymi w pobliżu, najlepiej grudami ziemi.

Wycofać się należy spokojnie. Przyspieszyć warto dopiero, wtedy gdy mamy pewność, że wik jest daleko i nie interesuje się tobą.

Przy tej okazji warto zaznaczyć, że obecność wilków na terenie Białowieskiego Parku Narodowego nie powinna nikogo dziwić. Podlasie, gdzie położony jest park, a także Warmia, Mazury, Podkarpacie i Małopolska to regiony Polski, gdzie wilków jest najwięcej. Wilki są prawie niespotykane na Opolszczyźnie, Śląsku, Wielkopolsce i woj. łódzkim. W Europie wilków żyje kilkanaście tysięcy, głównie na wschodzie kontynentu, tj. na Ukrainie, na Słowacji, w Rumunii i w Rosji. Światowym liderem wśród populacji wilków jest Kanada.

Źródło: Lasy Państwowe / Białowieski Park Narodowy

