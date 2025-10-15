Top Auto Białystok wprowadza Bestune. Świeża jakość, odświeżona energia, nowe perspektywy

Marka z ambicjami i wizją

Bestune (dawniej Besturn) to chińska marka należąca do koncernu FAW – First Automobile Works, jednego z największych producentów motoryzacyjnych w Azji. FAW od lat współpracuje z globalnymi gigantami, takimi jak Volkswagen czy Toyota, co przekłada się na wysoką jakość wykonania, bezpieczeństwo i nowoczesne rozwiązania technologiczne.

Bestune celuje w segment samochodów średnich, oferując modele o atrakcyjnym wyglądzie i bogatym wyposażeniu. To marka dla osób, które cenią design, przestronność i technologie, a przy tym zwracają uwagę na relację ceny do jakości.

Design, który przyciąga spojrzenia

Samochody Bestune wyróżniają się śmiałą stylistyką i dopracowanymi detalami. Od dynamicznych linii nadwozia po eleganckie, futurystyczne wnętrza – wszystko zaprojektowano z myślą o kierowcy. Modele T77 i T90 to SUV-y, które idealnie wpisują się w aktualne trendy – oferują wysoką pozycję za kierownicą, świetną widoczność i przestrzeń dla całej rodziny. Z kolei Bestune B70 to elegancki sedan o sportowym charakterze, który łączy komfort z nowoczesnym designem i doskonałymi osiągami.

i Autor: Top Auto Białystok/ Materiały prasowe

Nowoczesne technologie i komfort

Bestune stawia na rozwój technologiczny i elektryfikację. Marka wprowadza coraz więcej rozwiązań wspierających kierowcę, takich jak inteligentne systemy bezpieczeństwa, zaawansowane multimedia, cyfrowe kokpity czy aplikacje pozwalające na personalizację ustawień pojazdu. Wnętrza są ergonomiczne i dopracowane w każdym szczególe, dzięki czemu nawet długa podróż staje się czystą przyjemnością.

Dni otwarte w Top Auto Białystok

Od 17 do 25 października Top Auto Białystok zaprasza wszystkich kierowców na dni otwarte marki Bestune. To wyjątkowa okazja, by poznać najnowsze modele, porozmawiać z doradcami i odbyć jazdę próbną. Dla wszystkich zainteresowanych przygotowano także limitowaną ofertę specjalną – przy zakupie samochodu można otrzymać pakiet opon zimowych za 1 zł lub wybrać dowolny kolor lakieru również za symboliczną złotówkę.

i Autor: Top Auto Białystok/ Materiały prasowe

To doskonały moment, by przekonać się, że nowoczesny, świetnie wyposażony samochód może być w zasięgu ręki.

Poznaj Bestune w Top Auto Białystok

Autoryzowany salon i serwis marki Bestune mieści się w Top Auto Białystok, przy ul. Krupniki 25. To miejsce, gdzie nowoczesna motoryzacja spotyka się z doświadczeniem i profesjonalizmem.

TOP AUTO – Autoryzowany dealer Bestune

Krupniki 25, 15-641 Białystok

+48 664 441 321

[email protected]

Godziny otwarcia salonu: Pon.–Pt. 9:00–17:00, Sob. 9:00–14.00

Serwis:

+48 664 441 323

[email protected]

Pon.–Pt. 7:00–20:00, Sob. 7:00–15:00

Więcej informacji o modelach i ofercie znajdziesz na stronie: https://topauto.bestune-auto.pl

i Autor: Top Auto Białystok/ Materiały prasowe

Materiał Sponsorowany