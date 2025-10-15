Top Auto Białystok wprowadza Bestune. Świeża jakość, odświeżona energia, nowe perspektywy

2025-10-15 16:05 Materiał sponsorowany

Marka Bestune wkracza na polski grunt, oferując syntezę nowoczesnej estetyki, technologii i dobrej ceny. To propozycja skierowana do kierowców, którzy chcą luksusowego wyposażenia bez wygórowanych kosztów. W dniach 17–25 października salon Top Auto Białystok zaprasza na dni otwarte – świetna szansa, by poznać modele B70, T77, T90, przetestować je i skorzystać ze specjalnych warunków.

Marka z ambicjami i wizją

Bestune (dawniej Besturn) to chińska marka należąca do koncernu FAW – First Automobile Works, jednego z największych producentów motoryzacyjnych w Azji. FAW od lat współpracuje z globalnymi gigantami, takimi jak Volkswagen czy Toyota, co przekłada się na wysoką jakość wykonania, bezpieczeństwo i nowoczesne rozwiązania technologiczne.

Bestune celuje w segment samochodów średnich, oferując modele o atrakcyjnym wyglądzie i bogatym wyposażeniu. To marka dla osób, które cenią design, przestronność i technologie, a przy tym zwracają uwagę na relację ceny do jakości.

Design, który przyciąga spojrzenia

Samochody Bestune wyróżniają się śmiałą stylistyką i dopracowanymi detalami. Od dynamicznych linii nadwozia po eleganckie, futurystyczne wnętrza – wszystko zaprojektowano z myślą o kierowcy. Modele T77 i T90 to SUV-y, które idealnie wpisują się w aktualne trendy – oferują wysoką pozycję za kierownicą, świetną widoczność i przestrzeń dla całej rodziny. Z kolei Bestune B70 to elegancki sedan o sportowym charakterze, który łączy komfort z nowoczesnym designem i doskonałymi osiągami.

Bestune w Top Auto Białystok – nowa jakość, nowa energia, nowe możliwości

i

Autor: Top Auto Białystok/ Materiały prasowe

Nowoczesne technologie i komfort

Bestune stawia na rozwój technologiczny i elektryfikację. Marka wprowadza coraz więcej rozwiązań wspierających kierowcę, takich jak inteligentne systemy bezpieczeństwa, zaawansowane multimedia, cyfrowe kokpity czy aplikacje pozwalające na personalizację ustawień pojazdu. Wnętrza są ergonomiczne i dopracowane w każdym szczególe, dzięki czemu nawet długa podróż staje się czystą przyjemnością.

Dni otwarte w Top Auto Białystok

Od 17 do 25 października Top Auto Białystok zaprasza wszystkich kierowców na dni otwarte marki Bestune. To wyjątkowa okazja, by poznać najnowsze modele, porozmawiać z doradcami i odbyć jazdę próbną. Dla wszystkich zainteresowanych przygotowano także limitowaną ofertę specjalną – przy zakupie samochodu można otrzymać pakiet opon zimowych za 1 zł lub wybrać dowolny kolor lakieru również za symboliczną złotówkę.

Bestune w Top Auto Białystok – nowa jakość, nowa energia, nowe możliwości

i

Autor: Top Auto Białystok/ Materiały prasowe

To doskonały moment, by przekonać się, że nowoczesny, świetnie wyposażony samochód może być w zasięgu ręki.

Poznaj Bestune w Top Auto Białystok

Autoryzowany salon i serwis marki Bestune mieści się w Top Auto Białystok, przy ul. Krupniki 25. To miejsce, gdzie nowoczesna motoryzacja spotyka się z doświadczeniem i profesjonalizmem.

TOP AUTO – Autoryzowany dealer Bestune

  • Krupniki 25, 15-641 Białystok
  • +48 664 441 321
  • [email protected]
  • Godziny otwarcia salonu: Pon.–Pt. 9:00–17:00, Sob. 9:00–14.00

Serwis:

Więcej informacji o modelach i ofercie znajdziesz na stronie: https://topauto.bestune-auto.pl

Bestune w Top Auto Białystok – nowa jakość, nowa energia, nowe możliwości

i

Autor: Top Auto Białystok/ Materiały prasowe

Materiał Sponsorowany

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki