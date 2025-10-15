Top Auto Białystok wprowadza Bestune. Świeża jakość, odświeżona energia, nowe perspektywy

Marka z ambicjami i wizją
Bestune (dawniej Besturn) to chińska marka należąca do koncernu FAW – First Automobile Works, jednego z największych producentów motoryzacyjnych w Azji. FAW od lat współpracuje z globalnymi gigantami, takimi jak Volkswagen czy Toyota, co przekłada się na wysoką jakość wykonania, bezpieczeństwo i nowoczesne rozwiązania technologiczne.
Bestune celuje w segment samochodów średnich, oferując modele o atrakcyjnym wyglądzie i bogatym wyposażeniu. To marka dla osób, które cenią design, przestronność i technologie, a przy tym zwracają uwagę na relację ceny do jakości.
Design, który przyciąga spojrzenia
Samochody Bestune wyróżniają się śmiałą stylistyką i dopracowanymi detalami. Od dynamicznych linii nadwozia po eleganckie, futurystyczne wnętrza – wszystko zaprojektowano z myślą o kierowcy. Modele T77 i T90 to SUV-y, które idealnie wpisują się w aktualne trendy – oferują wysoką pozycję za kierownicą, świetną widoczność i przestrzeń dla całej rodziny. Z kolei Bestune B70 to elegancki sedan o sportowym charakterze, który łączy komfort z nowoczesnym designem i doskonałymi osiągami.
Nowoczesne technologie i komfort
Bestune stawia na rozwój technologiczny i elektryfikację. Marka wprowadza coraz więcej rozwiązań wspierających kierowcę, takich jak inteligentne systemy bezpieczeństwa, zaawansowane multimedia, cyfrowe kokpity czy aplikacje pozwalające na personalizację ustawień pojazdu. Wnętrza są ergonomiczne i dopracowane w każdym szczególe, dzięki czemu nawet długa podróż staje się czystą przyjemnością.
Dni otwarte w Top Auto Białystok
Od 17 do 25 października Top Auto Białystok zaprasza wszystkich kierowców na dni otwarte marki Bestune. To wyjątkowa okazja, by poznać najnowsze modele, porozmawiać z doradcami i odbyć jazdę próbną. Dla wszystkich zainteresowanych przygotowano także limitowaną ofertę specjalną – przy zakupie samochodu można otrzymać pakiet opon zimowych za 1 zł lub wybrać dowolny kolor lakieru również za symboliczną złotówkę.
To doskonały moment, by przekonać się, że nowoczesny, świetnie wyposażony samochód może być w zasięgu ręki.
Poznaj Bestune w Top Auto Białystok
Autoryzowany salon i serwis marki Bestune mieści się w Top Auto Białystok, przy ul. Krupniki 25. To miejsce, gdzie nowoczesna motoryzacja spotyka się z doświadczeniem i profesjonalizmem.
TOP AUTO – Autoryzowany dealer Bestune
- Krupniki 25, 15-641 Białystok
- +48 664 441 321
- [email protected]
- Godziny otwarcia salonu: Pon.–Pt. 9:00–17:00, Sob. 9:00–14.00
Serwis:
- +48 664 441 323
- [email protected]
- Pon.–Pt. 7:00–20:00, Sob. 7:00–15:00
Więcej informacji o modelach i ofercie znajdziesz na stronie: https://topauto.bestune-auto.pl
Materiał Sponsorowany