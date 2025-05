Szybki quiz dla fanów muzyki rockowej. Queen, Led Zeppelin, Kult, Lady Pank

To jedno z najstarszych miast we wschodniej Polsce. Ponad 600 lat historii!

Dzień Matki: Przepiękne kartki do ściągnięcia za darmo. Wyślij mamie śliczną e-kartkę z życzeniami - 26 maja poniedziałek

Rolnicy. Podlasie: Andrzej to twardy rolnik. "Nie będzie mnie po ziemi ciągnął"

W naszym quizie, poświęconym muzyce rockowej znajdziecie zespoły, które pokochały miliony na całym świecie. Queen, Led Zeppelin, King Crimson, Eagles - ich utwory pojawiały się m.in. w wielu topach wszechczasów, a teksty zna cały świat. Nie zabrakło miejsca dla polskiej muzyki. Postanowiliśmy wyróżnić m.in. Kult oraz Lady Pank. Wydaje nam się, że quiz nie jest bardzo trudny, ale komplet punktów jest przeznaczony tylko dla prawdziwych specjalistów.

Quiz zawiera pytania w tradycyjnej formie, ale pojawiają się również dwa zagadnienia w formie "prawda czy fałsz?". W ośmiu przypadkach trzeba wybrać jedną z trzech dostępnych odpowiedzi, a w dwóch macie 50% szans na wskazanie poprawnej. Wszystkim naszym czytelnikom życzymy 10 zdobytych punktów i dobrej zabawy podczas sentymentalnej podróży.

Szybki quiz dla fanów muzyki rockowej. Queen, Led Zeppelin, Kult i inne Pytanie 1 z 10 Członkiem zespołu Queen NIE był: Freddie Mercury John Deacon Jimmy Page Następne pytanie

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.