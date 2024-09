Szybkie połączenie Białystok - Warszawa. Do stolicy w 1 godz. i 38 minut!

Rolnicy. Podlasie. Fani oskarżają Andrzeja z Plutycz o straszne rzeczy. "Rolnikiem to go nazwać nie można"

Pociąg o nazwie "Esperanto" jedzie z Białegostoku do Warszawy 1 godz. i 38 minut. Po drodze zatrzymuje się tylko na stacji Białystok Zielone Wzgórza. Docelowo jedzie do Łodzi Fabrycznej. Bezpośrednie szybkie połączenie z Warszawy do Białegostoku ma charakter pilotażowy, obsługiwane będzie pociągiem typu Dart - informowała wcześniej spółka PKP Intercity w komunikacie o zmianach w rozkładzie, obowiązujących od 1 września. Od grudnia w rozkładzie znajdzie się jeszcze jeden taki pociąg.

- Chcemy, żeby na 180-kilometrowa trasa pokonywana pociągiem była alternatywą dla samochodu, alternatywą dla podróży S8, która nawet będzie bardziej atrakcyjna czasowo niż jazda samochodem - mówił na konferencji prasowej wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.

Pociąg Białystok - Warszawa. Mieszkańcy zyskali szybkie połączenie ze stolicą

Szybkich połączeń między Białymstokiem, a Warszawą będzie przybywać. Docelowo ma być tak, że 8-9 pociągów na dobę zatrzymywałaby się na trasie Białystok-Warszawa na wielu stacjach, a 8 - tylko na stacji Białystok Zielone Wzgórza. Jak mówił wiceminister, chodzi o to, by od wczesnego rana do późnego wieczora mniej więcej co godzinę jeździł pociąg na tej trasie.

