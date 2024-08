Zmiana rozkładu jazdy pociągów od 1 września

Najbliższa zmiana rozkładu jazdy będzie dotyczyła większości pociągów POLREGIO w województwie podlaskim. Zmiany nastąpią w niedzielę 1 września 2024 roku. Zmiany w rozkładzie jazdy pociągów REGIO w naszym województwie będą niewielkie, kilku lub kilkunastominutowe. Wyjątek to pociąg z Białegostoku do Szepietowa. Obecnie odjeżdża on o godz. 10:37, a od 1 września będzie odjeżdżał 23 minuty później, czyli o godz. 11 i pociąg z Białegostoku do Czyżewa, który obecnie odjeżdża o godz. 19:30, a będzie odjeżdżał o godz. 19:50.

Z kolei na trasę Białystok – Czeremcha powrócą dwa połączenia. Chodzi o kursujące w dni robocze pociągi: Białystok (12:20) – Czeremcha (13:46) i Czeremcha (10:35) – Białystok (11:54), których kursowanie na czas wakacji zostało zawieszone.

- Informujemy, że w dniach 9 października – 4 listopada br. z powodu prac torowych pomiędzy Siedlcami a Czeremchą, jest przewidziana zmiana godzin kursowania pociągu REGIO nr 10480/1 LEŚNA relacji Siedlce – Białystok. W tych dniach pociąg będzie odjeżdżał ze stacji Siedlce 27 minut wcześniej, tj. zamiast o godz. 15:00, odjedzie o godz. 14:33 - informuje Renata Gerasimiuk z POLREGIO S.A.

Warto przed każdą podróżną zapoznać się z rozkładem jazdy, prezentowanym na wszystkich stacjach i przystankach oraz na stronach internetowych polregio.pl i portalpasazera.pl Ponadto informacje o rozkładzie jazdy można uzyskać w kasach biletowych oraz pod numerem infolinii POLREGIO 22 474 00 44 (czynnej całą dobę).

