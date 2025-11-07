Na wsi czas płynie inaczej, a język pełen jest słów i zwrotów, jakich próżno szukać w mieście. Wieś ma swój niepowtarzalny rytm, zapach i język. To tam rodzą się słowa, których w mieście nikt już nie używa, a gwarowe zwroty potrafią wprawić w zakłopotanie niejednego mieszczucha. W tej mowie słychać prostotę, szczerość i codzienność życia blisko natury. Ten quiz przeniesie cię w świat starych powiedzeń, ludowych określeń i wiejskich zwyczajów – sprawdź, czy naprawdę rozumiesz, jak mówi się „na wsi”.
Tak się mówi na wsi! Nie zrozumiesz tych słów, jeśli jesteś z miasta. Rozwiąż quiz i przekonaj się
2025-11-07 4:00
Na polskiej wsi język rządzi się swoimi prawami! Znasz te słowa? Na wsi mówi się inaczej – prościej, barwniej i z humorem. Sprawdź, czy rozumiesz dawne słowa i zwroty, które wciąż można usłyszeć między stodołą a polną drogą.