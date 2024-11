Te urządzenia zużywają ogromne ilości prądu. Wyłącz kilka z nich, a zaoszczędzisz fortunę

Kobieta wróciła do domu i spanikowała. Zalała gorący olej wodą i doprowadziła do pożaru. Ewakuacja mieszkańców. Policjant w szpitalu

Te sprzęty w domu pobierają najwięcej prądu. Rok 2024 powoli zbliża się ku końcowi. Polacy musieli w ostatnim czasie mierzyć się z wysokimi cenami energii elektrycznej, co dla wielu gospodarstw oznaczało kolosalne wręcz różnice w rachunkach. Rząd na wszelkie sposoby próbuje ulżyć obywatelom. Do 31 grudnia obowiązują w Polsce maksymalne ceny za energię elektryczną, ale już w 2025 roku prawdopodobnie to się skończy. Jak czytamy w najnowszej analizie opublikowanej na rachuneo.pl, 1 kWh kosztuje obecnie 1,11 - 1,21 zł. W 2025 roku stawka wzrośnie. - Jeśli obecny mechanizm wsparcia nie będzie obowiązywał w kolejnym roku, można spodziewać się wzrostu cen nawet o ok. 25 procent - czytamy na rachuneo.pl.

Sposoby na obniżenie rachunków za prąd

W jaki sposób można obniżyć rachunki za prąd? Przede wszystkim warto w bardziej rozsądny sposób korzystać z urządzeń elektrycznych znajdujących się w naszym domu. Okazuje się, że to wcale nie lodówka czy telewizor zużywają w naszym domu najwięcej energii. Sprawdźcie naszą galerię, w której umieściliśmy urządzenia od najmniej do najbardziej energochłonnych. Przy tworzeniu rankingu posiłkowaliśmy się danymi z rachuneo.pl.

Zużycie prądu. Te urządzenia zużywają w domu najwięcej energii elektrycznej:

