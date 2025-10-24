To jedno z najpopularniejszych imion w Polsce. W Rumunii oznacza kobietę ze wstydliwym problemem

Jacek Chlewicki
Marta Kowalska
2025-10-24 13:07

To imię nosi setki tysięcy kobiet w Polsce. Dla nas brzmi całkowicie zwyczajnie, ale w jednym z europejskich języków ma zupełnie inne, dość zabawne znaczenie. Z tego powodu często bywa źródłem komicznych nieporozumień.

W Polsce blisko 280 tys. kobiet ma tak na imię. Brzmi elegancko, ale za granicą oznacza coś wstydliwego

Choć dziś imię Beata nie pojawia się już tak często w rankingach najnowszych wyborów rodziców, wciąż kojarzy się z pokoleniem kobiet silnych, niezależnych i pewnych siebie. Jego popularność rosła szczególnie w latach 70. i 80., gdy w Polsce modę na klasyczne, łacińskie imiona łączono z ich pozytywnym brzmieniem. Właśnie dlatego dla wielu Beata to nie tylko imię, ale też symbol kobiety pogodnej, z charakterem i dystansem do siebie — nawet wtedy, gdy jej imię w innym kraju wzbudza śmiech.

Imię Beata jest jednym z najpopularniejszych w Polsce. Według danych z rejestru imion nosi je aż 279 226 kobiet. Choć w naszym kraju brzmi dostojnie i elegancko, w Rumunii może wywołać uśmiech – tam słowo beată oznacza „pijaną kobietę”. Beata to imię o łacińskim pochodzeniu – wywodzi się od słowa beatus, czyli „błogosławiona” lub „szczęśliwa”. W polskiej tradycji ma pozytywne i ciepłe znaczenie. Jednak w języku rumuńskim brzmi identycznie jak przymiotnik beată, którym określa się kobietę pod wpływem alkoholu.

W Polsce Beata od dekad cieszy się niesłabnącą popularnością. Wybierają je zarówno rodzice, którzy cenią jego klasyczny charakter, jak i ci, którzy chcą uniknąć modnych, nowoczesnych imion. To przykład, że to samo imię może mieć zupełnie różne znaczenie w zależności od kraju – i warto o tym pamiętać, planując np. wyjazd za granicę.

