Zmiana czasu 2025. Jak się przygotować do zmiany czasu?

W nocy z soboty 25 na niedzielę 26 października 2025 roku cofniemy zegarki z godziny 3:00 na 2:00. Oznacza to, że będziemy spać o godzinę dłużej. Choć na pierwszy rzut oka wydaje się to korzystne, organizm nie zawsze dobrze znosi taką zmianę. Lekarze i badacze podkreślają, że nawet cofnięcie zegara o 60 minut potrafi wybić ciało z naturalnego rytmu.

Ludzki organizm funkcjonuje według tzw. rytmu dobowego, który steruje snem, czuwaniem, temperaturą ciała, wydzielaniem hormonów czy metabolizmem. Zmiana czasu to ingerencja w ten delikatny mechanizm. W efekcie wiele osób odczuwa znużenie, rozdrażnienie, trudności z koncentracją lub problemy z zasypianiem. Eksperci tłumaczą, że powrót do czasu zimowego jest nieco łatwiejszy niż przejście na letni, ponieważ „zyskujemy” godzinę snu. Mimo to, organizm potrzebuje kilku dni, aby się przystosować.

Najbardziej oczywistym efektem jest zaburzenie rytmu snu. Osoby, które kładą się późno, często czują się po zmianie czasu jeszcze bardziej niewyspane. Z kolei „ranni ptaszkowie” mogą mieć trudność z wcześniejszym budzeniem się. W pierwszych dniach po przestawieniu zegarka część ludzi odczuwa:

senność w ciągu dnia,

problemy z koncentracją,

pogorszenie nastroju,

bóle głowy lub rozdrażnienie.

Zmiana czasu ma również wpływ na nastrój. Wraz z nadejściem krótszych dni i mniejszej ilości światła słonecznego częściej pojawia się tzw. jesienna chandra, a u części osób może rozwinąć się depresja sezonowa.

Jak pomóc organizmowi przystosować się do zmiany czasu?

Eksperci zalecają kilka prostych sposobów, które ułatwią przystosowanie się do nowego rytmu:

Kładź się spać i wstawaj o tej samej porze — również w weekend.

Unikaj jasnego światła i ekranów na godzinę przed snem.

Rano spędzaj więcej czasu na świeżym powietrzu — naturalne światło pomaga zegarowi biologicznemu się „przestawić”.

Ogranicz kawę i alkohol w godzinach wieczornych.

Zadbaj o lekką kolację i spokojną rutynę przed snem.

Coraz więcej ekspertów uważa, że przestawianie zegarków dwa razy w roku przynosi więcej szkody niż pożytku. W Unii Europejskiej od kilku lat toczy się dyskusja o całkowitym zniesieniu tej praktyki, jednak na razie nie zapadła wspólna decyzja. Polska, podobnie jak większość krajów UE, wciąż stosuje system dwóch czasów — letniego i zimowego.