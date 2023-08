To koszmar każdej kobiety. 41-latek nie miał litości dla swojej byłej

Policjanci z Suwałk zatrzymali 41-letniego mieszkańca Suwałk podejrzanego o stalking. - Jak ustalili policjanci, mężczyzna nękał byłą partnerkę, wysyłał do niej obraźliwe sms-y pełne wyzwisk. Podejrzany przychodził również pod dom byłej partnerki, groził i zakłócał jej spokój. Swoim zachowaniem doprowadził do tego, że kobieta bała się wyjść z własnego domu - informuje oficer prasowa KMP w Suwałkach. 41-latek zniszczył nawet samochód partnera kobiety powodując straty na 15 tysięcy złotych. To przesądziło o tym, że nękana kobieta wezwała policję. - Policjanci zatrzymali mężczyznę. Usłyszał już zarzut uporczywego nękania oraz zniszczenia mienia - kontynuuje oficer prasowy. 41-latkowi za stalking grozi do 8 lat więzienia. Teraz trafił na 3 miesiące do aresztu.

