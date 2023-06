Z ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że na terenie województwa podlaskiego w sobotę nad ranem od godz. 1 do 6 prognozowane są przymrozki. Temperatura ma w tym czasie wynieść ok. 2 st. C, a przy gruncie minus 3 stopnie. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 proc.

W piątek (2 czerwca) na północną część kraju będzie napływać powietrze pochodzenia arktycznego. Będzie jeszcze dosyć słonecznie. Więcej chmur w centrum i na południu kraju i tam możliwe słabe, przelotne opady deszczu, a w Karpatach mogą wystąpić burze z opadami deszczu do 15 mm i wiatrem do 55 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 stopni Celsjusza na Wybrzeżu, 18 w centrum, do 21 stopni na południowym wschodzie.

