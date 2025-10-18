To najbardziej pechowy znak zodiaku. Przyciąga nieszczęścia jak magnes

Choć każdy znak zodiaku ma swoje mocne i słabe strony, istnieje jeden, który często ściąga na siebie niefortunne zbiegi okoliczności. Astrologowie wskazują tu przede wszystkim... Rybę – ostatni znak w zodiakalnym kole. To właśnie osoby spod tego znaku często czują, że szczęście omija je szerokim łukiem. Ryby są bardzo emocjonalne, wrażliwe i empatyczne. Często pomagają innym, zapominając o sobie. Ich dobre intencje bywają jednak wykorzystywane, co kończy się rozczarowaniem. W pracy – niedoceniane, w miłości – często trafiają na niewłaściwe osoby. Choć mają ogromny potencjał, często brakuje im wiary we własne możliwości.

Dlaczego Ryby mają pecha?

Astrologicznie Ryby są rządzone przez Neptuna – planetę iluzji, marzeń i chaosu. To sprawia, że często gubią się w rzeczywistości, kierują emocjami zamiast rozsądkiem i nie zawsze potrafią trzeźwo ocenić sytuację. To z kolei prowadzi do błędnych decyzji i rozczarowań, które inni mogliby łatwo uniknąć.

Niektórzy twierdzą, że ich „pech” to tak naprawdę efekt zbyt dużej wrażliwości. Ryby mocno przeżywają każde niepowodzenie i przyciągają negatywne emocje. Gdyby częściej działały z chłodną głową, los nie wydawałby się im aż tak okrutny.

Które znaki też nie mają łatwo? Choć Ryby często uchodzą za największych pechowców, nie są same w tej niechlubnej kategorii. Astrologowie wskazują, że również:

Rak – zbyt emocjonalny, przez co często rani się sam, nawet nie z winy innych.

Panna – perfekcjonistka, której wysiłki nie zawsze zostają docenione.

Koziorożec – ciężko pracuje, ale sukces przychodzi z dużym opóźnieniem.

