To najładniejsza nazwa wsi na Podlasiu. Kryje w sobie niezwykłą historię

Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2025-08-12 3:45

Jest ukryta wśród pól i lasów Podlasia - niewielka wieś urzeka spokojem, kolorową architekturą i niezwykłym klimatem. Ma nazwę, która brzmi jak z wiersza, a jej urok doceniają zarówno turyści, jak i fotografowie z całej Polski. To miejsce, w którym tradycja wciąż żyje, a każdy zakątek wygląda jak kadr z pocztówki.

W Polsce jest ponad 43 tysiące wsi, ale wiele z nich wciąż pozostaje niedocenionych, a często są prawdziwymi skarbami - z drewnianą architekturą, regionalnymi tradycjami i gościnnością, jakiej trudno szukać w większych miastach. Choć rzadko trafiają na okładki przewodników turystycznych, potrafią oczarować każdego, kto zdecyduje się zboczyć z utartych szlaków. Co więcej, niektóre z nich zachwycają już samą swoją nazwą - melodyjną, intrygującą, zapadającą w pamięć i budzącą ciekawość, jakie historie kryją się za tym miejscem. Idealnym tego przykładem może być wieś na Podlasiu, która według sztucznej inteligencji ma najładniejszą nazwę w regionie - Soce.

Soce - serce i perła województwa Podlaskiego

Soce to niewielka wieś w gminie Narew, w powiecie hajnowskim, która od lat przyciąga turystów spragnionych ciszy, kontaktu z naturą i autentycznej kultury Podlasia. Jej historia sięga kilku stuleci, a niezwykły urok tworzą drewniane domy zdobione bogato rzeźbionymi okiennicami i narożnikami. Miejscowość leży w obrębie obszaru Natura 2000, w pobliżu Narwiańskiego Parku Narodowego, co czyni ją idealnym miejscem dla miłośników przyrody i fotografii krajobrazowej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Wieś Soce na Podlasiu [ZDJĘCIA]

Soce
9 zdjęć

Przyroda i spokój – magnes dla turystów

Otoczenie Soc jest niemal nietknięte przez nowoczesną zabudowę. Latem można tu podziwiać żurawie i bociany, a jesienią mgły snujące się nad łąkami. W okolicy biegną liczne trasy rowerowe i piesze, w tym fragment Podlaskiego Szlaku Bocianiego. Dzięki położeniu z dala od dużych miast, wieś jest także doskonałym miejscem do obserwacji nocnego nieba – gwiazdy widać tu wyjątkowo wyraźnie, więc w związku ze zbliżającą się Nocą Perseidów warto pomyśleć nad wyprawą w te okolice.

