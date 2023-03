To najlepiej wydane 5 zł w jego życiu. Jedna zdrapka i tyle kasy. Farciarz z Kolna może spać spokojnie

W Kolnie odnotowano główną wygraną w zdrapce "Pisanka" - 200 tys. zł. Dziesięć procent z tej kwoty trafi obowiązkowo do urzędu skarbowego. Kosztująca 5 zł zdrapka została kupiona w punkcie Lotto przy ul. 11 Listopada 15. "Pisanka" to nowa gra w katalogu Totalizatora Sportowego. Na początku do zdobycia były 3 wygrane po 200 tys. zł. 3 marca udało się to w miejscowości Różan, a 6 marca w Kolnie. Pozostała już tylko jedna wygrana o tej wartości. W obiegu początkowo było... 6 mln losów.

