To najpiękniejsza nazwa wsi na Suwalszczyźnie. Jaćwingowie zostawili tu swoje ślady

Na mapie Suwalszczyzny jest miejsce, którego nazwa brzmi tak, jakby wypłynęła prosto z dawnych podań. Krótka, miękka w brzmieniu, a jednocześnie pełna charakteru – od razu budzi ciekawość i zostaje w głowie na długo. To jednak nie tylko językowa perełka. Ziemia w tej wsi pamięta czasy sprzed wieków, kiedy tereny należały do Jaćwingów, czyli jednego z najbardziej tajemniczych ludów pogranicza.

Wieś o najpiękniejszej nazwie na Suwalszczyźnie

Na Suwalszczyźnie łatwo zakochać się w krajobrazach, lecz okazuje się, że region ten ma też coś jeszcze – nazwy miejscowości, które potrafią zaintrygować równie mocno jak widoki. Wśród nich jest jedna wieś, której brzmienie od lat rozbudza wyobraźnię i uchodzi za najpiękniejsze w całej okolicy. Co ciekawe, nawet sztuczna inteligencja stwierdziła, że to właśnie ta nazwa jest najpiękniejsza w całym województwie. O jakiej wsi mowa? Poznajcie piękne, choć niedoceniane Szurpiły w gminie Jeleniewo w południowej części Suwalskiego Parku Krajobrazowego.

Szurpiły na Suwalszczyźnie

Szurpiły robią wrażenie jeszcze zanim się je zobaczy. To jedna z tych nazw, które brzmią jak z dawnej opowieści. Mało kto o tym wie, ale ta niepozorna dziś wieś ma korzenie sięgające wczesnego średniowiecza, kiedy okolice jeziora Szurpiły były jednym z najważniejszych ośrodków Jaćwingów – wojowniczego, bałtyckiego ludu, który przez stulecia kształtował historię pogranicza.

Od IX wieku funkcjonowała tu bowiem osada jaćwieska, a w X–XI wieku wzniesiono potężne grodzisko obronne. Był to jeden z kluczowych punktów Jaćwieży – własnego terytorium Jaćwingów, który w średniowieczu stanowił łakomy kąsek dla sąsiadów.

Góra Zamkowa - najważniejsza atrakcja wsi

Jeśli ktoś kojarzy Szurpiły, to najczęściej właśnie z Górą Zamkową (Zamczyskiem). To nic innego jak morenowe wzniesienie otoczone jeziorami Szurpiły, Jegłówek i Kluczysko. Na jego szczycie znajdują się wały dawnego grodu i do dziś można rozpoznać pierścienie obronne oraz układ umocnień. Wejście na górę wynagradza wszystko - jeziora z kilku stron, falujący pejzaż Suwalskiego Parku Krajobrazowego i wrażenie, jakby stało się na czubku wielkiej, zielonej wyspy.

